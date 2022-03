“No soy hipócrita”: Criollo cuestiona a Karla en el ‘Desafío The Box’

Siguen las discusiones en ‘El Desafío The Box’. Esta vez, el turno fue para el equipo Omega, que realizó una reunión antes del Desafío a muerte para hablar sobre las situaciones que se han presentado durante las competencias.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: esta participante gastó sus ahorros para ir a los Olímpicos

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Inicialmente, Anna comentó que sentía que era el peso del equipo. “Me siento muy desanimada porque yo creo en mí, pero a uno le afecta lo que piense la otra gente, yo siento que soy un peso en el equipo. Si yo ahorita me voy, no me digan ‘te necesitamos, eres la mejor del equipo’. Yo no siento que valoren nada. Yo ahorita estoy muy desanimada para el Desafío a muerte y eso obviamente afecta el rendimiento. Si yo soy un peso para Omega, ¿por qué voy a seguir acá?”, dijo la competidora.

Por su parte, Karla también dio su punto de vista en contra de los hombres del equipo, asegurando que no hay unión. “Yo sé que todos queremos ganar, yo sé que en particular Criollo es muy competitivo, pero para que tú ganes tienes que llegar en un equipo y para eso hay que tener unión. Yo siento que ustedes están como cargando al resto del equipo, como si nosotras estuviéramos siendo una carga”.

De igual manera, Karla aseguró que estaba cansada de las indirectas que su compañero Criollo suele lanzarles a los demás participantes del equipo cada vez que pierden una prueba, afirmando que ellos nunca han hecho eso con él. “Eso indispone muchísimo”, dijo.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: Tarzán y Valkyria discuten y ponen en jaque a su equipo

Criollo escuchó a sus compañeras, y luego se refirió a los comentarios que le hicieron: “Yo no sirvo para darle moral a otra persona. No sirvo que cuando perdemos decirle a otro ‘está bien’ y yo por dentro estarme sintendo mal, no soy hipócrita en esos temas. No me gusta aguantar hambre, no me gusta dormir en el piso, no me gusta quedarme sucio, entonces por eso soy así”.