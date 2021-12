Desde hace varios meses, se viene rumorando que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ya no están juntos como pareja, pues no volvieron a publicar fotos en familia en sus redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, se dejaron ver en varias celebraciones como el Día de las Velitas y el bautizo de su hijo menor, Salvador. De hecho, la semana pasada viajaron juntos a Estados Unidos para celebrar la Navidad junto a la familia de la presentadora.

Te puede interesar: VIDEO: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque viajaron juntos para celebrar Navidad

Aún así, la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sigue dando mucho de qué hablar. Cada vez que alguno de los dos realiza alguna publicación en sus cuentas personales de Instagram, inmediatamente sus seguidores reaccionan con cientos de comentarios. Recientemente, una foto de la celebración del 24 de diciembre, donde aparecen todos en familia y que fue publicada por Gabriela Cruz, la sobrina de Carolina, se convirtió en tendencia. Una usuaria escribió: “Yo no entiendo porque Carolina Cruz dice que no vive con su marido y yo los veo juntos a toda hora, entonces por qué ella lo niega”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ante ese comentario, Luz Marina Osorio, madre de la presentadora, salió al paso para defender la relación de su hija y el actor Lincoln Palomeque. De manera contundente, la señora le contestó a la seguidora: “No entendí de qué hablas, ¿no viven juntos? Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe. No entiendo por qué dicen que les consta. Yo soy la mamá de ella y me vengo a enterar que no viven juntos”.

Entretanto, también hubo algunos seguidores que felicitaron a Carolina por la unidad de su familia y defendieron su relación con el padre de sus hijos Matías y Salvador. “Que siempre estén así de unidos”, “qué felicidad verlos reunidos”, “bendiciones, para que siempre estén juntos en familia, de verdad qué alegría y emoción esta foto”, “feliz por ver a tan hermosa familia unida, Dios es nuestra fortaleza y ante toda adversidad El reina”.

Te puede interesar: Galería: así fue el bautizo de Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque