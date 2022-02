Nodal celebró San Valentín con su ex, con quien le habría sido infiel a Belinda

Belinda y Nodal tenían palabra de matrimonio hasta este 12 de febrero que rompieron Foto: Getty

A solo dos días de anunciar que su relación con Belinda había culminado y por ende, ya no habría boda, el cantante Christian Nodal se dejó ver junto a María Fernanda Guzmán, su exnovia. Todo parece indicar que él viajó hasta Guadalajara y celebró el Día de los Enamorados en un restaurante con ella.

Se dice que ya hay imágenes que los registran juntos hablando animadamente, lo cual ha desatado todo tipo de conjeturas. Hay quienes dicen que se trata del reencuentro de unos buenos amigos y otros que, podrían darse las cosas para una reconciliación. No obstante, los más osados aseguran que no es la primera vez que el cantante y María Fernanda se ven. Se especula que hace unas semanas cuando Belinda estaba en Nueva York, él aprovechó y fue hasta casa de su ex, situación que habría molestado profundamente a la cantante y que habría generado una crisis. Incluso se habla de una infidelidad de parte de él.

Según la revista TvNotas, fue Belinda quien se hartó de las fiestas y las escapadas de Nodal. Esto contradice la versión que indica que la ruptura habría sido por asuntos económicos, más exactamente por un préstamo que ella le habría solicitado al cantante.

De otro lado, también se dice que María Fernanda habría celebrado su cumpleaños hace pocos días y Nodal se habría hecho presente en la fiesta.

Adicionalmente, es importante recordar que Nodal sigue siendo muy cercano a la familia Guzmán, pues uno de sus mejores amigos es justamente Daniel, el hermano de Fernanda.

De cualquier manera, lo que sí parece un hecho es que Nodal y su bella exnovia se están acercando.

¿Quién es la ex novia de Christian Nodal?

María Fernanda Guzmán es una bella joven, de 27 años, hija del exfutbolista director técnico de las Chivas de Guadalajara Daniel ´El Travieso´ Guzmán. Tiene dos hermanos: Daniel y Miguel, ambos jugadores de fútbol. Aunque ella no está vinculada con el medio artístico si ha adquirido bastante fuerza en sus redes sociales. Fue novia del intérprete de Adiós amor, No te contaron mal y De los besos que te di, antes de que el artista se relacionara con Belinda.

