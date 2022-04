Nodal estaría viviendo la vida loca entre mujeres y excesos

Nodal, quien se alzó recientemente con un Premio lo Nuestro, ya había hablado de sus excesos, asegurando que estaban superados Foto: Getty Images

Una vida en la que predominarían las mujeres, las fiestas y los excesos en general, sería la que se está dando el cantante mexicano de música popular Christian Nodal. Así lo aseguró la revista TvNotas que consultó con una fuente que reveló varios detalles de esta faceta del joven artista, que hace pocos meses fue tendencia al terminar su romance y compromiso matrimonial con la también cantante Belinda.

Según lo que recoge la mencionada publicación, con base en declaraciones de un empleado de Nodal, lo ocurrido a fines de marzo en Medellín, cuando Christian incumplió un contrato y no acudió al concierto que tenía en esa ciudad, fue una consecuencia de esa vida que está teniendo, porque en realidad no hubo problema de vuelos, ni horarios, sino que él prefirió quedarse en Los Ángeles con una mujer.

“Sí, el 26 de marzo dejó plantados a más de 10 mil fans en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, y estos enfurecieron tanto, que hasta hicieron destrozos. Christian subió un video diciendo que no pudo llegar por complicaciones en su viaje, pero fueron puras mentiras, porque en realidad estaba muy a gusto con una mujer en Los Ángeles”, publicó la revista sobre ese hecho en particular.

Nodal ¿mujeriego e infiel?

El empleado del artista dijo también: “Además de que se ha visto involucrado en temas de demandas con su exdisquera, lamentablemente está llevando un estilo de vida desenfrenado que ya se descontroló, porque ya llegó al grado de que no cumple con sus compromisos, llega tarde a sus conciertos o ni se presenta, y miente para justificarse”.

La fuente también dijo que la colombiana Mariana Ríos, de quien se dice sería su nueva conquista, no es la única chica con la que sale actualmente, incluso asegura que él tiene un apartamento en Los Ángeles donde lleva sus conquistas, pues es mujeriego. Sobre sí Belinda supo acerca del estilo de vida de Nodal, le empleado dijo: “Nunca se enteró de las infidelidades con escorts, pero afortunadamente sí se dio cuenta de cosas negativas, como cuando la engañó con su ex, María Fernanda. No se vale que la traicionara”. Escorts es un término que se usa para referirse a las damas de compañías de alto nivel.

