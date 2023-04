Novia de Diego Boneta, Luis Miguel en la serie, estaría embarazada

En el 2021 el actor mexicano Diego Boneta, que se hizo célebre como Luis Miguel en la serie de Netfix, comenzó un romance con la actriz Renata Notni. En principio, la pareja procuró mantener su relación en el hermetismo, pero poco a poco se fueron relajando hasta incluso dejarse fotografiar en algunos eventos.

Se dice que Diego y Renata están juntos desde principios del 2021. Ya posan como pareja, pero no hablan de su amor. Foto: GETTY

La pareja lleva aproximadamente dos años de amores y comparte imágenes de los paseos y eventos a los que acude. Lo que no comparte mucho es lo que se refiere a detalles sobre sus planes.

Eso no ha sido impedimento para que los medios de comunicación quieran saber al respecto e indaguen a cada uno por separado. Justamente esto incomoda bastante a la actriz que en alguna oportunidad no ocultó su molestia. “Va a pasar lo que tenga que pasar, la gente siempre es de -¿andas? ¿cuándo te casas? ¿y cuándo el hijo?- siempre están preguntando qué sigue, no hay prisa de nada”.

También te peude interesar: No creerás a qué se dedicó Sebastián Carvajal antes de ser famoso

Diego Boneta en una oportunidad expresó, “no hay prisa”, al cuestionársele sobre si habría boda.

Aquí más noticias de las estrellas Shannen Doherty volvió a sufrir de cáncer y se divorcia Shannen Doherty, de Beverly Hills 90210, lucha por su vida contra el cáncer que le regresó y ahora anuncia un divorcio que no quería. Lee qué estrella de Beverly Hills tiene cáncer y recién se ha separado Shannen Doherty estelar de Beverly Hills enfrenta doble tragedia Entérate cómo se arruinó Marcelo Cezán El presentador de Bravíssimo, Marcelo Cezán, confesó cómo sus excesos lo llevaron a la ruina por deuda millonaria. Aquí la impactante historia Entérate cómo cayó en la ruina Marcelo Cezán Marcelo Cezán reveló cómo cayó en la ruina económica

Novia de Diego Boneta estaría embarazada

Ahora la pareja ha sido foco de noticias nuevamente por una foto que surgió en una cuenta de Twitter, que no es de ella ni de él, donde se ve a la actriz con el vientre abultado. La imagen habría sido lograda en un evento de L´oreal. De inmediato los rumores y titulares en medios mexicanos preguntan si en realidad Boneta será padre próximamente.

Pero al día siguiente, es decir el jueves 26 de abril, la joven parece haber apaciguado los rumores al publicar esta instantánea donde se ve con el abdomen plano en un evento Bvlgari, donde se lució un conjunto rojo.

La pregunta que quedaría en el aire es ¿por qué luce con vientre abultado en la imagen primera?

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento