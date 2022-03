¿Nuevo amor? Él sería el novio de Aura Cristina Geithner, 30 años menor que ella

Aura Cristina Geithner es una reconocida actriz colombiana, recordada por su papel en La potra zaina. Asimismo, ha tenido importantes papeles en Gata Salvaje, Secreto de amor, Te voy a enseñar a querer, Luna, la heredera, entre otras telenovelas.

Te puede interesar: Anuel y Yailin encabezan las votaciones a ‘Mejor pareja del año en los Billboard’

Su vida sentimental también ha sido tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. De su matrimonio con el actor Marcelo Dos Santos nació su único hijo Demian, quien actualmente tiene 22 años. La colombiana y el argentino unieron sus vidas en 1998, pero dos años después pusieron fin a su matrimonio.

¿Quién es Camilo Cuervo, el presentador con el que sale Aura Cristina Geithner?

Hace pocos días, la actriz Aura Cristina Geithner se convirtió en tendencia, luego de que se hiciera viral un video donde se observa cuando un joven presentador le dio un beso en la boca que ella sin problema le devolvió. Las personas que estaban a su alrededor se divirtieron con la situación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Se trata de Juan Camilo Pulido Cuervo, conocido artísticamente como Camilo Cuervo, un joven cantante, modelo y presentador de Claro Música, que en agosto cumplirá 25 años. En entrevista con el programa Lo Sé Todo, habló del momento cuando le robó el beso a la actriz: “Cuando Aura llegó al set, desde que tuvimos una charla antes de entrar a escena, sentí una química impresionante. Voy y le doy un beso... en el video se ve que ella no me lo responde tan bien, pero la verdad yo sí sentí... (...) y yo dije ‘esto no puede ser tan cortico, los sueños son largos’, y me abalancé a darle un beso… Obvio que me gusta. Hablamos a diario, estoy muy pendiente de sus proyectos musicales, de lo que está haciendo aquí en Colombia, en México”, aseguró.

Por su parte, la actriz aceptó públicamente en entrevista con el mismo medio que sí estaba saliendo con el presentador; sin embargo, no confirmó si son novios o si sostienen una relación seria. “Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. […] Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”.