Paola Jara reaccionó a las críticas que hacen de su cuerpo: “no ando juzgando”

Paola Jara es una de las artistas de música popular más comentadas del país. La antioqueña se ha destacado no solo por su talento artístico, sino también, por todo lo relacionado con su vida personal.

Además de los éxitos de sus canciones como Murió el amor, Salud por él, Mala mujer, entre otras, la artista se ha convertido en tendencia por su esbelta figura y la sensualidad que derrocha en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Paola Jara criticada por su cuerpo

De igual manera, la cantante de 39 años ha sido criticada por su relación con Jessi Uribe y por su apariencia física que, aunque es halagada por muchos de sus seguidores, también ha sido objeto de malos comentarios. “Uno con plata se retoca cada rato y dice que hace ejercicio”, “operarse y después hacer ejercicio y hacerle creer a la gente que ese cuerpo lo hizo con el gym”, “se hizo más retoques en el rostro, se ve totalmente diferente”, son algunos de los comentarios que le han hecho.

Ayer, aprovechando el Día de la Mujer, la artista realizó un post con un contundente mensaje, respondiéndole a sus críticos y afirmando lo orgullosa que se siente de su cuerpo. “Que la espalda arrugada, que los gordos, que ridícula, que por qué de negro a toda hora, y si uso colores que si me creo de 15, que madure, que ya se me notan los años… y ni hablar de los insultos. Miren, a Dios le doy gracias por mis años que jamás me los he quitado y me siento orgullosa de ellos, con cada arruga, con celulitis, con gorditos con todo lo que conlleva el paso de los años, soy feliz y me siento afortunada porque los años son experiencia y sobre todo agradezco por cada día de vida, Dios quiera que sea hasta que no me quepa una arruga más y ojalá cantando”, escribió.

En la publicación, que ya cuenta con más de 69 mil likes, Paola Jara aseguró que, pese a las críticas que recibe a diario, ella ha preferido vivir su vida sin juzgar ni hacerle daño a nadie. “Orgullosa de cada meta que he alcanzado, de mi trabajo, de los errores y los aciertos. Me disfruto el camino, mi proceso, no ando juzgando, ni envidiando y mucho menos criticando a nadie. Vivamos y dejemos vivir. ¡Y aquí los buenos somos más!”.

Algunos de sus seguidores aprovecharon para dejarle mensajes de apoyo. “Paola que chévere que te critiquen que estén pendientes de ti”, “la gente debe de dejar de criticar al prójimo y disfrutar más de tu linda voz y tus excelentes conciertos”, “mientas ellas critican, tú sigue triunfando y siendo exitosa amiga”, “tú brillas con luz propia y muchos envidiosos no soportan eso”.