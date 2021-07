Parejas que se enamoraron en el set de grabación

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez

La pareja protagonizó la novela Juegos prohibidos, que terminó por consumirlos en una relación por la que muchos no apostaban mucho. Primero, porque ella le lleva 11 años de edad; segundo, porque seguía casada con Sammy Bessudo; y tercero, porque estaba embarazada de su segunda hija con él, pero muchos pensaron que era de Sebastián. Sin embargo, le hicieron frente a todo, y después de 15 años, siguen juntos y son padres de Salvador.

Construir y no destruir: Esa es la premisa que, según la exreina, los mantiene unidos. Son claros en afirmar que no viven en el país de las maravillas, porque, como todas las parejas, tienen días malos, pero aseguran que cuando una persona es tan afín a otra se complementan para construir, no para destruir. Hoy, ella tiene 49 años y él, 38.

Paola Rey y Juan Carlos Vargas

Empezaron a trabajar en la telenovela Montecristo, en el 2007. Aunque al principio no coincidían en grabaciones, a los dos meses de estar en la producción, él la llamó con la excusa de preguntarle algo y comenzaron a frecuentarse. Sin embargo, el primer beso sucedió por una de las escenas que debían grabar. Todos sus compañeros coincidieron en que la chispa había surgido entre ellos. Se fueron a vivir juntos a los 15 días de empezar a salir y ya llevan 13 años de relación.

Respeto y admiración, la clave: La pareja se casó a los dos años de estar conviviendo, el 5 de junio del 2010. Son papás de dos varones: Oliver y Leo, de 7 y 3 años, respectivamente. Aseguran que las claves de su unión son el respeto, la aceptación, la admiración y la comunicación.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni

Se conocieron en la novela Las Juanas, cuando ella interpretaba a María Caridad y él llegó a darle vida a Manuel Efe. El flechazo sucedió a primera vista, en el avión donde iban para las grabaciones, y aunque Catherine tenía sus prevenciones por todo lo que había escuchado de él, no dudó en darle rienda suelta a sus sentimientos. A los tres meses, en contra de sus padres, se fue a vivir con Miguel. A los dos años se casaron. Llevan 23 años juntos.

Amor inteligente: La pareja ha sido cuestionada por no tener hijos, pero en cada entrevista, Miguel asegura que merecen respeto por no haberlos deseado en su matrimonio. Nunca, en 23 años, se ha hecho pública alguna crisis en su matrimonio, y aunque reconoce que han tenido problemas, él asegura que es la inteligencia de Catherine lo que ha sacado a flote la relación.