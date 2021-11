Participante de ‘Yo me llamo’ hizo enfrentar a César Escola y Amparo Grisales

El canal Caracol sigue liderando el rating de las noches con Yo me llamo, el programa concurso que busca al doble perfecto de algún artista famoso. En algunas ocasiones, muchos de los participantes que se presentan en el reality terminan generando polémica y dividiendo las opiniones de los jurados.

En uno de los más recientes capítulos, arribó al escenario la imitadora de Natalia Jiménez, la cantautora española que fue entrenadora de La Voz Kids y La Voz Senior. La mujer interpretó Me muero por besarte y la actriz Amparo Grisales quedó fascinada con su show, y al escucharla se entusiasmó y no dudó en afirmar que debería entrar a la escuela de Yo me llamo. “Me encanta tu pinta, apareciste en el escenario y sí era Natalia. Cuando te fuiste arriba me gustó muchísimo porque el color es perfecto. Estás un poco desafinada, pero me parece que tienes un potencial hermoso para ser una linda Natalia. Yo te doy el sí, para mí te llamas Natalia Jiménez”, le dijo Amparo a la concursante.

Sin embargo, el que no quedó muy convencido fue el argentino César Escola, que no estuvo de acuerdo con la opinión de la diva colombiana y, por eso, oprimió el botón rojo, pues según él, no la vio nada parecida a la artista original. “Hace muy poco la hemos visto en la pantalla del canal Caracol y nos ha maravillado por la potencia de su voz. Tú lo hiciste muy bien, cantaste muy bien, pero le falta un ‘perrenque’ que ella tiene. Ella es enfática en ciertas líneas. Para mí no te llamas”, afirmó el argentino.

Faltaba la opinión de Yeison Jiménez, quien tenía la decisión en sus manos de oprimir el botón verde para que entrara a la escuela o en su defecto, regresarla nuevamente a su casa. El cantante habló de su experiencia con la española en La Voz y destacó su potente voz. Inmediatamente, Escola afirmó que él tenía razón, y la participante efectivamente no se llamaba Natalia Jiménez. Sin embargo, Amparo no pudo quedarse callada y nuevamente dio su opinión, contradiciendo lo que decía su colega: “es una escuela donde se le da la oportunidad a los que tienen potencial. Nadie está diciendo que vino perfecta porque aquí nadie llega perfecto”, agregó Amparo. Debido a la discusión, el cantante de música popular les pidió que lo dejaran hablar y dijo: “Tienes que trabajarlo muy fuerte porque ella canta con un poco más de fuerza”, e inmediatamente oprimió el botón verde mientras Escola insistía diciendo que no se llamaba.

Yo Me Llamo Natalia Jimenez puso a debatir a Amparo Grisales y César Escola| Yo me llamo

