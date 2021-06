Pedro el escamoso: 7 cosas que no sabías

Pedro el escamoso, la serie de tv protagonizada por Miguel Varoni, está llena de anécdotas. Dago García, uno de sus guionistas y productores, las cuenta.

Una joya

Dago García, hoy vicepresidente de producción de Caracol Televisión, quien junto con Salamanca, fue el guionista y productor de la exitosa serie de tv, recuerda su origen. ¨Surge del trabajo que hicimos con Luis Felipe Salamanca, mi socio de ese momento, que había escrito un monólogo que se llamaba No soy monedita de oro, donde el personaje de Pedro Coral Tavera contaba su historia en primera persona¨.

Ellos también lloran

Por esos días, los guionistas querían una novela donde se invirtieran los roles. El objetivo era poner a los hombres a llorar y sufrir por amor. ¨El personaje de Pedro Coral nos pareció perfecto para ese propósito¨. A partir de ahí comenzó la construcción de la trama. ¨La contradicción de ese personaje con un aspecto muy masculino y una sensibilidad muy femenina, se robó el corazón de la gente¨.

El perfecto

Para representar a Pedro Coral Tavera se necesitaba un actor varonil y guapo, ¨y Miguel Varoni cumplía los requisitos, además tenía un rango de actuación muy amplio, podía hacer drama y también sabe hacer comedia¨, cuenta Dago. Lo querían, pero estaba dedicado a la dirección y alejado de la actuación.

Gracias a Cathy

Quien ayudó a convencerlo fue su esposa Catherine Siachoque. ¨Teníamos una buena relación, y el cuento de Pedro le llegó a Miguel vía Cathy¨. La actriz habló con él y concertó una reunión. ¨Lo convencimos y él también quedó encantado con el personaje. Tenía todo para ser Pedro, su pinta, ese rango de actuación, su voluntad y su buena energía¨.

Por un pelo

Antes de ir al aire, Pedro, quien lucía orgulloso su cabellera, la perdió a manos de los guionistas. ¨Le cortamos el pelo, pero cuando salió nos dimos cuenta de todo el efecto que tenía la iconografía de Pedro¨. Se ´inventaron´ unas escenas en las que el personaje recupera su cabellera, pues tiene guardado el pelo y se manda a hacer extensiones. ¨el pelo terminó siendo uno de los símbolos del escamoso¨.

El ritmo preciso

Originalmente, en la escena de baile del escamoso y Mayerly, suena Pa Mayté, de Carlos Vives. En esa época no se sabía mucho acerca de los derechos de autor, y el abogado de canal les dijo que no lo podían utilizar porque el tema no les pertenecía. ¨Empezamos a buscar y encontramos una serie de temas del año de upa que eran bastante económicos. Uno de esos fue El pirulino¨. Doblaron la escena y el baile y el personaje se sincronizaron a la perfección.

El coreógrafo

¨El baile del Pirulino es obra mía, soy el coreógrafo de Pedro el escamoso, yo se lo enseñé a miguel¨, afirma Dago. ¨Una noche estábamos trabajando con Luis Felipe, y cansados, hicimos un break, pusimos música y yo me puse a bailar. Felipe me dijo, ´así tiene que bailar Pedro´. Me fui para el apartamento de Miguel, le enseñé el baile y él le aportó la orejita¨.