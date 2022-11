Periodista de ‘Buen día, Colombia’ vivió gran susto en vivo por culpa de una rata

Sin duda, el 7 de septiembre del 2018 será una fecha inolvidable para la historia de la televisión colombiana. Muy buenos días, el matutino del Canal RCN, emitió su último programa, luego de 16 años de creación. Su director y presentador, el recordado Jota Mario Valencia, se despidió, con sentidas palabras, de su fiel teleaudiencia.

Ese mes, el canal lanzó El Desayuno, una nueva apuesta televisiva que llegó a las mañanas del canal. El magazín estuvo al aire durante dos años.

En 2021, el Canal RCN anunció que muy pronto llegaría a sus mañanas un programa matutino, que combinaba talento e información. Buen día Colombia se lanzó el 15 de junio, programa que cuenta entre sus anfitriones con Mauricio Vélez, Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi y Orlando Liñán.

Precisamente, uno de los reporteros de Buen día Colombia, Juan Esteban Domínguez, vivió un incómodo momento en medio de la transmisión en vivo del programa. El comunicador, que estaba realizando una actividad en un barrio de Bogotá, fue sorprendido por una televidente que, de manera inocente le acercó con su mascota, una rata.

“¡Uy juepucha!, ¿qué es eso? Señora, cómo me va a hacer eso, casi me mata de un susto”, afirmó el presentador, que con sorpresa, reaccionó con ria, pero a la vez, lleno de nervios.

“¡Qué asco! Yo me hubiera muerto del susto con ese animal”, “jejejej pobre man, no sabía si seguir trabajando o salir a correr”, “Uy la gente si es de lo peor, seguramente quería hacer quedar mal al presentador”, “No entiendo por qué la gente habla así de un animal, todos son hermosos, lo que pasa es que no todos son de nuestros gustos”, han sido algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales. En cuestión de minutos, el video se volvió viral.

