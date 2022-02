Pese a polémica una calle de Estados Unidos se llamará Vicente Fernández

Vicente Fernández murió en diciembre pasado. Foto: Instagram

Hace unos días el Concejo Comunal de Los Ángeles enfrentaba las distintas posturas con respecto a poner o no el nombre de Vicente Fernández a una de sus calles. La iniciativa del concejal Kevin de León se refería a la calle actualmente denominada Boyle Heigths y por donde es habitual encontrar mariachis en busca de toques a domicilio. No obstante, esta idea no había calado bien en toda la comunidad, pues si bien es cierto que hay seguidores de la misma, que creen más que merecido que el ídolo, fallecido en diciembre pasado, quede inmortalizado en el nombre de la avenida, también lo era que líderes defensores de la comunidad Lgtbiq y de minorías consideraban que no debía ser así. Los oponentes referían que Vicente Fernández se mostró en vida homofóbico con algunas de sus declaraciones y esa es razón suficiente para que la calle no llevara su nombre. Por ejemplo, en el 2012 Fernández se negó a un trasplante de hígado al decir que no sabía si venía de un homosexual o un drogadicto.

No obstante, finalmente el Concejo Municipal de Los Ángeles votó y aprobó el cambio de nombre de la calle en honor al Vicente Fernández, quien murió en diciembre a los 81 años. “Hoy, nuestro Concejo Municipal tomó la rara acción de reconocer a ‘Chente’ por sus contribuciones culturales al conmemorarlo en uno de los lugares más preciados de nuestra ciudad, Mariachi Plaza”, indicó el concejal Kevin de León en la reunión, según City News Service. “A través de su música, ha grabado su lugar en la historia y en los corazones de los fanáticos que siempre lo apreciarán”.

Aunque inicialmente algunos miembros del Concejo Vecinal de Boyle Heights rechazaron la propuesta, y aseguraron que De León avanzó en su propósito sin consultarlos, y recordaron los episodios en los que Vicente fue señalado de no respetar a las mujeres, la idea avanzó.

Comunidad LGTBIQ a favor de Vicente Fernández

El concejal Mitch O’Farrell, quien es homosexual, favoreció la iniciativa según informó Channel 4 NBC Los Ángeles. O’Farrell mencionó que celebrar a alguien en un espacio público es “siempre tenso hasta cierto punto debido a la imperfección de las personas”. Así mismo otros dijeron que la defensa de la comunidad LGTBIQ no se asume en este tipo de escenarios. “Apoyamos los derechos LGBTQ+, pero hay mejores maneras de hacerlo que tirar los logros de un gran héroe cultural que es amado aquí”, agregó Carlos Montes, otro miembro del Concejo.