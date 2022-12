¿Piqué le fue infiel a Shakira con la ex de Leonardo Di Caprio antes de Clara Chía

La separación de Shakira y Piqué ha sido, indudablemente, la noticia del año. La barranquillera y el barcelonés, que parecían combinar perfectamente sus dos mundos y que guardaban celosamente su privacidad, llevaban 12 años juntos, se había rumorado, en varias ocasiones, que tendrían un tercer hijo, que vendría a sumarse a Milan y Sasha, y hasta que se casarían. Pero, en junio de este año, después de insistentes comentarios que apuntaban a una crisis entre ellos, Shakira anunció que su unión llegaba a su fin. Gerard Piqué fue señalado, de inmediato, como el responsable del adiós.

Han salido a relucir todas las infidelidades de Gerard Piqué. Según Jordi Martin, le fue infiel a Shakira con Bar Refaeli. Ocurrió en 2012. Foto: Instagram

Todo apuntaba a la infidelidad del entonces jugador del F.C Barcelona, quien se habría enamorado de Clara Chía, una joven de 23 años que trabajaba en su empresa. En efecto, Piqué y su nuevo amor fueron captados en la boda de un amigo, y días antes habían disfrutado del concierto de Dani Martin. ´Oficialmente´ ya eran pareja, y aunque los medios han buscado algún tipo de reacción, se han mantenido herméticos. Quien no se ha quedado callado es Jordi Martin, el paparazzi español, quien desde el inicio de la relación entre Shakira y Piqué, se convirtió en su sombra. El profesional, que le ha contado al mundo muchos detalles inesperados de esta unión, así como detalles de la historia de Gerard y su nuevo amor, todavía tiene secretos que ha ido revelando poco a poco.

¿Piqué comenzó a ser infiel en 2012?

Uno de los más recientes se relaciona con Piqué y sus infidelidades, pues al parecer, y según las declaraciones de Martin, habrían sido bastantes. El paparazzi contó, en declaraciones recogidas por medios de la Madre Patria, que la primera infidelidad del ex jugador ocurrió en 2012, recién comenzaba el romance entre la cantautora y el deportista. La tercera en discordia era, al parecer, Bar Refaeli, la modelo y presentadora israelí que vivió un mediático romance con Leonardo DiCaprio, ganador del premio Óscar por El renacido. Según el periodista español, Bar viajaba a España con un propósito definido, “ella venía todos los partidos del Barcelona, y tengo un contacto cercano a Bar que me decía que al único que venía a ver era a Piqué”.

Entre las informaciones que dio, Jordi Martin también se refirió al proceder del ya ex de Shakira, quien tenía una estrategia que, en su momento no le falló. “Gerard Piqué siempre ha sido así. Piqué es listo, hizo creer que él no era, desviaba la atención hacia Dani Alves y Xavi, incluso a su técnico, Pep Guardiola”.

¿Quién Bar Refaeli?

Bar Refaeli nació en Hod HaDharon, en Israel. Fue elegida como Modelo del año en 2000 y 2001, modelo de Sport Illustrated y presentadora del Festival de Eurovisión en 2019, entre otras actividades públicas. En 2005 comenzó un romance con Leonardo DiCaprio, que terminó en 2011. Se casó en 2015 con el empresario Adi Ezra y tiene 3 hijos.