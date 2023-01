Piqué no demandará a Shakira por letra de Sesión 53. Esta es la poderosa razón

El mundo del entretenimiento no habla de otra cosa que no sea la letra directa de la canción Sesión 53, de Bizarrap y Shakira, donde quien recibe los dardos más fuertes es justamente Gerard Piqué, el ex de la barranquillera.

Shakira se ha convertido en el gran suceso con su colaboración con Bizarrap Sesión 53 Foto: Instagram

Aunque el tema era bastante esperado desde que se supo que la colombiana haría una colaboración con el argentino y era predecible que estaría cargado de indirectas, en realidad resultaron directas muy evidentes, donde no solo lo llama con nombre propio a él, sino a su nueva novia (Clara Chía) e incluso menciona a su ahora exsuegra Monserrat Bernabéu. “Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen… Yo solo hago música… Perdón que te sal-pique….Me dejaste de vecina a la suegra… Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Y más allá de mencionarlos también hace calificaciones severas que no dejan bien parado ni a Piqué ni a su novia. “Tiene nombre de persona buena… Clara-mente no es como suena… Tiene nombre de persona buena… Clara-mente es igualita que tú”, reza una de las estrofas. En otra se oye decir. “Yo valgo por dos de 22… Cambiaste un Ferrari por un Twingo… Cambiaste un Rolex por un Casio…Vas acelerado, dale despacio… Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, dejando entrever que ella es más valiosa que la conquista de Piqué y que no usa el cerebro como debe.

La canción se ha convertido en el mayor éxito de la artista en cuestión de días llegando a ser tendencia mundial, resultando aplaudida por los millones de seguidores alrededor del mundo. No obstante, hay otra parte que considera que ser tan directa no era lo ideal. Dos columnas de La Vanguardia, de España, señalan que a la artista no debió ser tan dura con su ex, sobre todo porque es el padre de sus hijos y es un hecho que será así para siempre.

¿Shakira sería demandada por Piqué?

Pero también se ha hablado de una posible demanda por injuria o daños y perjuicios sobre Piqué. Jaime Bayly, por ejemplo, quien también criticó la letra advirtiendo que admira mucho a Shakira y la considera su amiga, pero está en absoluto desacuerdo con la cruda letra, espera que ojalá Piqué no tome acciones legales contra la artista.

Según la prensa española, Gerard si pensó en llegar a instancias legales y llevar ante las autoridades a la cantante por haber perjudicado su buen nombre, no obstante, decidió no seguir adelante por un motivo: sus asesores legales le indicaron que no ganaría un pleito de esa magnitud.

“Según los expertos, por muy evidente que la canción haga referencias injuriosas a los aludidos resultaría muy complejo determinar jurídicamente la víctima de daños morales o daños al honor por injurias, en este caso con el agravante de publicidad, a partir del análisis de la letra. Por otra parte, Shakira está protegida por los derechos de la libertad de expresión y libertad de creación artística”, indica el diario Vanguardia sobre la no viabilidad de una acción legal.

En vez de una acción legal, Piqué optó por tomar con ironía la letra del mencionado tema y después de exhibir su acuerdo con Casio en medio de una transmisión y llegar el pasado domingo en un Twingo, a un entrenamiento, se espera que siga reaccionando con actos similares a lo enunciado por la canción. SU padre, Joan Piqué, por su parte, puso en su estado WhatsApp, según indica Vanguardia, Bailando con lobas en lo que parece una clara alusión al lanzamiento de Shakira.