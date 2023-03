Piqué y Clara Chía arremetieron contra Jordi Martin. Esto contó el paparazi

El paparazi Jordi Martin es uno de los reporteros que más le ha seguido el paso a Shakira y Gerard Piqué desde que iniciaron su relación en el 2010. Desde el año pasado, con el anuncio de su ruptura, el español se convirtió nuevamente en la sombra de ambas celebridades, ahora casi un año después, el paparazi no se pierde ningún detalle de sus vidas.

Hace unos días, el reportero grabó su encuentro con la pareja, de quien recibió comportamientos inapropiados y, según él, hasta irrespetuosos. La situación se presentó cuando el paparazi se topó con Piqué y Clara Chía, con quienes habló y siguió en su auto hasta cierto punto, lo que no se esperaba era la reacción de ellos cuando les preguntó sobre la canción de Shakira con Bizarrap.

¿Clara Chía y Piqué insultaron a paparazi?

Luego del mediático video de la persecución, Jordi Martin habló con el programa colombiano Lo Sé Todo para explicar la incómoda situación que vivió. Aunque ya había vivido algo similar con otras figuras del entretenimiento, esta era la primera vez que el exfutbolista y su novia reaccionaban de tal manera. A ellos, se los encontró cuando cruzaron, en el carro, la puerta principal de la casa de Shakira a la misma hora que ella sale por sus hijos al colegio.

“Cuando los encontré yo tuve que preguntarles ‘oye ¿qué te parece la canción de Shakira con Bizarrap donde ella dice que luego de terminar la siguió buscando?’ Yo no le veo una provocación, es una pregunta lógica y necesaria. Ellos se lo tomaron a risa, pero pensé que esa niña era muy inmadura, él aceleró su camioneta intentando atropellarme, pero los seguí”, contó. Luego, llegaron los gestos de la pareja, “Les hago varias preguntas y ellos con gestos obscenos me quisieron dañar con un tema personal de hace muchos años, los dos mofándose de mí y riéndose, entonces les respondí ‘Pues si tanta gracia te hace ¿por qué no hablamos el tema de la abogada de Barcelona? ¿Te lo ha explicado él?’”, relató.

Según Jordi, el comportamiento de Clara Chía fue lo que los sorprendió, pues no conocía esa faceta de la joven. “Con Piqué he tenido muchos enfrentamientos, pero es la primera vez que veo a Clara en ese tono despectivo y mofándose de un periodista, muy inmadura y siguiéndole todo a Gerard, siento que esto le perjudica su imagen”, reveló.