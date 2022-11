¿Piqué y Clara Chía serán papás y habrían perdido un hijo? Esto se dice

Clara Chía encabezó los titulares de la prensa alrededor del mundo solo semanas después que se conociera oficialmente el fin de la relación de doce años entre Shakira y Gerard Piqué. Mientras los padres de Sasha y Milan siguen conciliando un acuerdo de separación, el jugador del FC Barcelona no duda en mostrarse públicamente con su novia doce años menor.

Sobre su relación existen muchas especulaciones. El rumor más insistente entre los internautas es que la relación llevaría más de un año, y que habría empezado por una infidelidad del futbolista a la cantante. Recientemente, se supo que la joven y su madre llevan mucho tiempo trabajando en Kosmos, la empresa del español, y que habría sido la nueva suegra de Piqué quien los presentó.

Vidente dice que Piqué y Clara Chía serán padres

No es la primera vez que se habla de un nuevo hijo para el jugador. Recientemente, el mismo vidente, que aseguró haberse comunicado con Darío Gómez y con la Reina Isabel II, habló sobre el futuro de la pareja española, de la que tanto se comenta alrededor del mundo. El colombiano, que se hace llamar en sus redes sociales Coach Clarividente, hizo una supuesta revelación que sorprendió a más de un internauta. “Hubo una pérdida, sí tal cual, hubo una pérdida y puede haber una segunda pérdida. Machista, dominante, alocado, aventurero, mujeriego ¡Uy no! Eso es una joyita, no le conviene a nadie”, dijo el experto.

Según el hombre, después de muchos intentos, la pareja podría al fin tener a su primer hijo, “Le va a costar, pero al insistir lo va a lograr y hasta lo va a bautizar, pobre Chía, no sabes lo que te espera”, finalizó. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y aunque hay muchos escépticos, otros aprueban la hipótesis. “No se perdió de nada Shakira”, “Siempre dije que se salvó Shakira”, “Pobre suerte la de esa chica”, comentan algunos.