¿Por qué Will Smith, el ganador del Óscar, golpeó a Chris Rock?

Will Smith no pudo evitar las lágrimas al agradecer su premio en la categoría de Mejor Actor, por su papel protagónico en ´King Richard´. Foto: Getty

Will Smith, el favorito de la crítica para llevarse uno de los galardones más codiciados de los Premios Óscar, el de Mejor Actor, pasó de la ira a las lágrimas en cuestión de minutos. Todo sucedió cuando el comediante Chris Rock presentó la categoría Mejor Documental. El comediante hizo un comentario sobre Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, e hizo alusión a su look, aludiendo a que podía participar en Hasta el límite, película en la que Demi Moore, su protagonista, se rapa. De repente se hizo un silencio incómodo y segundos después apareció Will Smith subiendo rápidamente al escenario. Allí le propinó un puñetazo a Chris Rock. Enseguida, el enfurecido actor de King Richard volvió a su silla y desde allí le gritó a su colega “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. y hubo entre ellos un incómodo intercambio de palabras que no salió al aire. Smith no soportó el comentario porque su esposa lleva la cabeza rapada por decisión propia, pues sufre de una enfermedad autoinmune que le produce alopecia.

Según fuentes del Hollywood Reporter, su agente y varios amigos, entre ellos el actor Denzel Washington, calmaron al furioso actor. Minutos después, en la presentación de la siguiente categoría, Sean ´Diddy´ Combs hizo un llamado a la tranquilidad. “Will y Chris, vamos a resolver esto como una familia. En este momento, seguimos adelante con amor”.

Cuando Will Smith recibió el premio como Mejor Actor por su papel en King Richard no pudo evitar las lágrimas. “Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea. Me están pidiendo que ame y proteja a las personas y que sea un río para mi gente”. Más adelante, y después de agradecer a la familia Williams y de recordar a sus padres, finalizó diciendo, “me veía como el padre loco, pero el amor te hace hacer cosas locas”.

¿Qué enfermedad padece la esposa de Will Smith?

En 2018, la esposa de Will Smith, Jada Pinkett le contó a sus seguidores que sufría una enfermedad autoinmune que le producía alopecia. Tres años después publicó una imagen suya donde aparecía rapada e hizo una valiente y contundente declaración: “Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me sometí a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigas”.