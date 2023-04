Premios Platino 2023: Michel Brown, de ‘Pálpito 2’, debutó como cantante

Los Premios Platino 2023 reconocen lo mejor de la industria audiovisual de Iberoamérica. En la gala de premiación número diez, que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, en España, el actor Michel Brown tuvo una participación especial cuando salió al escenario a enseñar una faceta que no todos conocían: la de cantante.

Michel Brown cantando en los ‘Premios Platino 2023′

El actor de Pálpito 2 conversó previamente con Juan Carlos Arciniegas, y reveló que la música es otra de sus grandes pasiones. El artista argentino interpretó Lamento Boliviano durante la gala. “Es algo que me gusta de toda la vida. De hecho estoy empezando un proyecto ahora, estamos produciendo una serie documental sobre algo que me apasiona a mí. Siempre hay algo en mi vida que tiene que ver con la música. Cuando hacen los ‘Platino’ me llaman y me preguntan que si quiero cantar y yo dije ‘sí, perfecto, me encanta’ y cuando me volteo, reaccioné. ‘En qué momento dije que voy a cantar delante de 400 actores’. Nada más peligroso que nosotros como público, eso intimida”, aseguró el actor, quien interpreta a Simón, el protagonista de Pálpito 2.

Sebastián Yatra y Carolina Gaitán en los Premios Latino 2023

Yatra, quien brilló recientemente en los Premios Latin Grammy, fue uno de los encargados de entregar su talento musical a la gala de los X Premios Platino. El artista colombiano también entregó el premio a Mejor Música Original.

El antioqueño no fue el único, pues su colega Carolina Gaitán también deslumbró con su talento. Además, la actriz fue la conductora de la premiación, junto a Omar Chaparro y Paz Vega.