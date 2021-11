¡Qué belleza! La primera foto de Lucca, el primogénito de Laura Tobón

Laura Tobón se encuentra en la recta final de su embarazo. Por medio de sus redes sociales ha compartido su proceso. No ve la hora de conocer a su primer hijo, a quien llamará Lucca, fruto de su amor con el empresario Álvaro Rodríguez.

Durante estos meses de gestación, la modelo y presentadora ha compartido varias fotografías de la transformación de su cuerpo, pero hasta el momento no había mostrado ninguna ecografía, salvo la primera, cuando anunció que sería madre por primera vez. Recientemente causó sensación en su cuenta de Instagram, donde tiene 3.5 millones de seguidores, al postear una imagen del rostro de su bebé donde se ven algunos detalles como su nariz y su boca perfectamente formadas. “Baby Lucca, primera vez que muestras tu carita. ¿Serás Sagitario o Capricornio?”, escribió Laura Tobón en la publicación, que ya superó los 74 mil likes y tiene cientos de comentarios.

Por ahora no se conoce la fecha exacta del nacimiento del pequeño, pero según lo que escribió en la descripción de la publicación, podría nacer antes del 21 de diciembre y ser del signo zodiacal Sagitario, o antes del 19 de enero y ser Capricornio. De hecho, en una reciente ronda de ‘preguntas y respuestas’, la presentadora dijo que es posible que su hijo llegue para su cumpleaños, es decir en los primeros días de enero.

Por otro lado, hace unos días Laura Tobón interactuó con sus seguidores y allí resolvió varias inquietudes. “¿Por qué tu pancita no es tan redonda y alargada?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Lo mismo me pregunto yo, De pronto en lo que me falta se me pone más redonda”.

Asimismo, otro seguidor le hizo otra curiosa pregunta: “Tu panza es rara, plana y redonda hacia arriba. ¿Es porque aprietas tus abs para las fotos?”. Entre risas, la presentadora contestó: “estos comentarios me hacen reír mucho, y ¿uno cómo aprieta la barriga embarazada?”.

