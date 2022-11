“Que haya papisas”: Margarita Rosa de Francisco arremete contra el papa

Hace unas horas, la presentadora, actriz y estudiante de filosofía Margarita Rosa de Francisco publicó en su cuenta de Twitter, un mensaje dirigido al sumo pontífice sobre el rol de la mujer en la Iglesia. Sin embargo, la publicación generó opiniones divididas entre los internautas.

La petición de Margarita Rosa de Francisco al papa

Desde la cuenta en español de @Pontifex_es, el papa Francisco publicó el siguiente mensaje relacionado con el papel de la mujer en la sociedad.

“A las mujeres se les han de confiar roles y responsabilidades mayores. ¡Cuántas elecciones que conllevan muerte se evitarían si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones! Comprometámonos para que sean más respetadas, reconocidas e incluidas”, expresó.

A las #mujeres se les han de confiar roles y responsabilidades mayores. ¡Cuántas elecciones que conllevan muerte se evitarían si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones! Comprometámonos para que sean más respetadas, reconocidas e incluidas. @iamcaritas — Papa Francisco (@Pontifex_es) October 27, 2022

Luego de la publicación que hizo el argentino, la actriz participó en la discusión, pidiéndole al sumo pontífice la participación de las mujeres en el rol que ejerce actualmente Jorge Mario Bergoglio. “Entonces que haya papisas, señor papa”, fue el corto mensaje de la caleña.

Entonces, que haya papisas, señor papa. https://t.co/4bfuy7N4GA — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 1, 2022

Frente a la opinión de la recordada ‘Gaviota’, los comentarios en Twitter no se hicieron esperar: “Una ‘papisa’ no tiene respaldo teológico, doctrinario. La “Constitución” de la Iglesia (Biblia) no tiene “enmiendas”. No cambia según tendencias sociales”, “¿Papisas? De alguna manera ya las tenemos... Las vemos de piercing y cabello verde señalando pecados y decretando lo que se puede y no se puede decir”.

“Estoy de acuerdo , si las mujeres tuviesen más poder en el mundo , no habría tantas calamidades. Por que ustedes las mujeres si tienen los sentidos bien puestos , no como nosotros los hombres sedientos de poder y llenos de orgullos”, “No hay que quedarse en casa para ser una buena madre, tampoco hay que salir de casa para ser considerada una gran mujer”, fueron algunos de los mensajes.

