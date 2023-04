¿Qué le pasó a Valkyria, ganadora del ‘Desafío The Box 2022’?: “pesa y agobia”

Todas las noches por Caracol Televisión, los televidentes disfrutan ver el Desafío The Box. En el más reciente capítulo se dio por terminada una etapa y comenzó una nueva. Omega tuvo que bajar su bandera. Solo quedaron tres equipos: Alpha, Beta y Gamma. Los participantes fueron redistribuidos.

Valkyria, ganadora del ‘Desafío’, habló sobre duro momento

Varios de los exparticipantes han sido muy recordados por sus seguidores. Tal es el caso de Valkyria, quien no solo se convirtió en la ganadora de la temporada pasada, sino también, en una de las participantes más queridas.

Aunque generalmente Valkyria suele mostrarse muy feliz en sus redes sociales, recientemente se mostró vulnerable y preocupó a sus seguidores al publicar un conmovedor mensaje. “Quiero empezar diciéndote que estoy bien, que no me pasa nada grave, que tengo días magníficos y algunos regulares, como todos… En uno de esos días regulares quise abrirme contigo, para que sepas que sé que te puedes estar sintiendo así porque yo también me siento así de vez en cuando”, se lee en un post que está acompañado de un video donde aparece dentro de su carro, a punto de llorar.

En la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 5 mil likes, la deportista también escribió: “quise compartirte que está bien no estar bien, como dice Karol G, y que también está bien no poder con todo algunos días, que está bien sentirte ahogad@ y que es normal que te sientas así, que la vida va a mil y todos queremos triunfar… pero que hace parte de la vida la montaña rusa de emociones y situaciones, porque sin caídas y vacíos que te quitan el aire, no pueden haber esas subidas que te acercan al cielo y te hacen ver que allá en el horizonte hay un sol radiante custodiado por un arcoíris que te recuerdan que la Magia existe y que en esos momentos sublimes y fugaces, es donde se encuentra la felicidad. Te abrazo con fuerza, pero sobre todo con amor, desde la distancia, pero con mucha energía bonita para ti y los tuyos”.

Mensajes de apoyo a Valkyria

Aunque la ganadora de la temporada pasada del Desafío no especificó por qué se siente así, sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de aliento. “Gracias por ese mensaje, estoy pasando por momentos muy fuertes en mi vida, pero vamos que vamos”, “Dios te bendiga mi Valky”, “ánimo, guerrera”, “por la cara se te nota que tienes un día regular, pero vendrán otros mejores”.