¿Qué pasó entre Thalía y Shakira? Esto fue lo que habría dicho la mexicana

Una de las canciones de Shakira más comentadas por sus fanáticos, ha sido la de Monotonía, el primer tema que lanzó la artista barranquillera después de confirmar su separación de Piqué.

Según se ha especulado en redes sociales, la canción estaría dedicada al futbolista español, pues narraría lo que realmente habría sucedido entre ellos dos. “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, dice el coro.

Al parecer, y según los internautas, Thalía se habría burlado de Shakira por su canción Monotonía. ¿Hay rivalidad entre ellas?

¿Shakira y Thalía tienen una mala relación?

En las últimas horas, los nombres de Shakira y Thalía están siendo tendencia en redes sociales por unos rumores que apuntan a que, supuestamente, la cantante mexicana se habría burlado de la barranquillera por Monotonía, su más reciente éxito.

Según los usuarios de internet, Thalía se habría referido a Shakira como “ridícula y dramática”, durante una transmisión en vivo, aunque, hasta el momento, no existe el supuesto video donde habría dicho eso. Las palabras que, aparentemente, dijo son: “la canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”.

Esa situación generó que miles de fanáticos de la colombiana criticaran fuertemente a la intérprete de A quién le importa, refiriéndose a ella domo “maleducada” y “envidiosa”. “Thalía, acaso no tienes corazón?”, “deja los celos o envidia que puedas sentir por otra compañera de trabajo, simplemente por qué no te pones en los zapatos de otro ser humano que la está pasando muy mal, que se le acaba de destruir la familia, que terminó con una relación de más de una década”.

¿Cómo es realmente la relación de Shakira y Thalía?

La competencia entre las dos artistas viene desde hace muchos años. Al parecer, en una oportunidad, Thalía afirmó no conocer a Shakira, después de que le preguntaran si le gustaba su música.

Tiempo después, se conoció que se habían dedicado unas palabras de admiración, desmintiendo todos esos rumores. “La amo, es una mujer tan triunfadora, tan talentosa y tan linda y también una persona que ayuda a la comunidad y que se preocupa por temas sociales y me encanta que seamos las dos haciendo esta labor social muy bonita”, dijo la mexicana. Después, la colombiana habría contestado: “yo también la admiro muchísimo a ella, le mando un beso muy grande y ojalá la pueda ver cantar”.