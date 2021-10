¿Qué secretos guardan las agendas de los participantes de ‘MasterChef Celebrity’?

En algunos capítulos de MasterChef Celebrity, algunos de los participantes suelen sacar en la cocina unas agendas de color negro, con el logo del reality y marcadas con sus respectivos nombres, donde tienen escritas varias de las recetas que han aprendido no solo dentro del programa, también fuera de él.

En un video publicado por el canal RCN, las actrices Carla Giraldo y Viña Machado y el comediante Frank Martínez abrieron sus libretas para mostrar hasta el más mínimo detalle de su contenido.

“Aquí es donde anoto varias de las cositas que aprendo con el chef del hotel, tengo muchas recetas, para que vean que sí me he esmerado por aprender”, dijo el antioqueño quien, además, también mostró una página de su agenda donde tiene escritos varios chistes.

En cuanto a la de Carla Giraldo, no está marcada con su nombre real sino con el del personaje que interpretó en Me llaman Lolita. “Tengo recetas, tengo recortes, muchas salsas y al final está el autógrafo de Frank, que como esa hoja no la puedo arrancar y él es el que menos cocina y que le parecía una nota conocerme, eso me lo escribió cuando se iba a ir, o sea, hace dos meses y no se ha ido”, dijo la actriz mientras mostraba las páginas de su agenda. Como curiosidad, también tiene en su poder la libreta de Pity Camacho, que se encontró en su estación después de ser eliminado.

“Yo me encontré las agendas de él, les quité los nombres para que mis compañeros no se enteren. (...) Pero miren lo nerdo que puede llegar a ser. Primero, está por postres, por número de hojas... todo perfectamente. O sea, ‘Pity’ es un crack. No, yo ahora sí voy a ganar MasterChef”.

Finalmente, la actriz de Enfermeras, Viña Machado también mostró algunas hojas de sus apuntes y recortes de las mejores recetas como de ceviche, curry, wafles, comida francesa, entre otras, así como tareas y cosas para aprender. Los tres participantes ya hacen parte del grupo de los seis finalistas.

