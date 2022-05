¡Qué ternura! Isla, hija de Natalia Reyes, dijo su primera palabra

La actriz Natalia Reyes dio a luz a su hija a mediados de septiembre del año pasado, desde ese entonces, ha compartido en redes sociales los momentos más importantes y conmemorativos de los siete meses de Isla.

En efecto, hace unos días, la protagonista de ‘Terminator: Dark Fate’, compartió el primer viaje internacional de la pequeña. Natalia y su esposo, Juan Pedro San Segundo, viajaron a Los Ángeles, en donde presentaron a Isla con sus amigos más cercanos.

La primera palabra de Isla

Ahora, la bogotana compartió uno de los momentos más importantes en la vida de los bebés: su primera palabra. En compañía de su esposo, y visiblemente emocionada, Natalia compartió el memorable suceso. Sin embargo, aunque esperaba dijera “mamá”, finalmente la pequeña optó por decir una de las palabras que más repiten los bebés: “papá”.

“Nueve meses en mi panza, siete meses de vida haciéndole ‘campaña’ de que soy su MAMÁ y lo primero que dice es... ¡PAPÁ!”, expresó entre risas.

¿Por qué Isla no tiene niñera?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz se sinceró con sus seguidores sobre la manera en la que ha criado a su hija en los primeros meses de vida, en donde aseguró que Isla no tiene niñera. Esta es la razón.

“Isla no tiene niñera, no lo digo como algo bueno o malo, lo comparto como una decisión que hasta ahora me ha funcionado, es posible que más adelante deba replantearlo pero hasta el momento estar con Isla 24/7 es el mayor lujo que me haya podido dar, sí, es agotador, pero también la mayor fortuna que he tenido.

“Cada segundo a su lado es invaluable, soy consciente de que es un privilegio, que no todas las madres se lo pueden permitir y que esto no sería posible sin al apoyo de muchas personas a mi alrededor. Yaniris quién está en la foto con Isla, por ejemplo, es la encargada de la casa, se ocupa del aseo y nuestra comida, sin ella no tendría forma de disfrutarme a Isla como lo estoy haciendo (mis aplausos a tantas guerreras que lo hacen todo)”, finalizó.