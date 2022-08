Shakira y Gerard Piqué siguen siendo tendencia. Este fin de semana el futbolista fue visto muy cariñoso con su nueva novia, Clara Chía, en un concierto del cantante Dani Martín. Un acto que, según el paparazzi Jordi Martín, habría molestado mucho a la colombiana, pues tenía un acuerdo con el deportista de no publicar nada relacionado con ninguna pareja, por el bien de sus hijos.

Aunque la mayoría de sus seguidores describen a la joven de 23 años como la nueva novia del papá de Sasha y Milan, un medio español aseguró que la relación existiría hace varios meses y fue el detonante para que la cantante decidiera separarse del español.

¿Quién es Clara Chía, la nueva novia de Piqué? Revelan más detalles de su relación

Sobre la joven se conocen cada vez más detalles además de su edad, 23 años, 12 menos que Piqué, pues según varias informaciones, suministradas por el paparazzi Jordi Martin, ya conoce a los papás del jugador del Barcelona.

Lo que dejó a más de un seguidor sorprendido fue la revelación de otro medio español sobre las andanzas del futbolista, por las que Shakira lo habría dejado. Según El programa del verano, la colombiana le perdonó más de una vez las infidelidades al papá de sus hijos por lo enamorada que estaba de él. La periodista Adriana Dorronsoro aseguró que, contrario a lo que muchos piensan, Clara Chía no sería nueva en la vida del español.

“Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos me dicen que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades. Pero cuando vio que, con Clara, Piqué ya tenía citas románticas y se veían mucho más, pues no le gustó nada, esta chica fue el detonante para que Shakira dijese hasta aquí” dijo la periodista en el programa mencionado anteriormente.

Además, aseguró que el defensor de 35 años está muy encariñado con la joven, “la metió a trabajar en su empresa, hay una guerra porque los dos quieren quedar bien con su imagen y él no va a reconocer públicamente que fue infiel”.