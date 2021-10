¿Quién es y por qué la Interpol busca a Inés Gómez Mont, presentadora mexicana?

La Policía Internacional emitió ayer tarjeta roja contra la presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga. Los dos están acusados de lavado de dinero. En septiembre pasado la Fiscalía de ese país había anunciado que sobre la pareja había acusaciones por peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los unos 150 millones de dólares.

Inés Gómez es una reconocida estrella de la televisión mexicana, donde presentó espacios como Ventaneando, con Tv azteca. También es popular por publicar fiestas, paseos y objetos lujosos que adquiere. Hace pocas semanas cuando ya estaba desaparecida de la justicia, se mencionó que habría adquirido una mansión en La Florida, Estados Unidos, cercana a los 17 millones de dólares, que perteneció a la famosa cantante Cher.

Desde que está siendo buscada por las autoridades la presentadora menguó por completo su actividad en redes para mostrar su estilo de vida y se declaró inocente de todo lo que se le acusa.

En un primer mensaje, en septiembre pasado, la conductora escribió: “He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”.

Gómez Mont, de 38 años, comenzó su popularidad en 1997 cuando fue parte de la telenovela Tric trac. Después de participar en varias producciones, incursionó como presentadora y se hizo famosa conduciendo el magazín Ventaneando, dirigido por Paty Chapoy. Hace seis días hizo su más reciente publicación, donde reiteró su inocencia.

“Cómo lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto. Destaco tres puntos reportados por la prensa”, comienza el escrito de varios párrafos que finaliza declarándose ajena a lo imputado y señalando una persecución contra ella. “Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas”.