Ramiro Meneses se puso en riesgo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron una vez más a un nuevo reto de eliminación. Los participantes que lucharon por un cupo más dentro de la competencia fueron Pamela Ospina, Lady Noriega, Aco Pérez, Natalia Ramírez, Tostao, Ramiro Meneses y Cristina Campuzano, quienes para presentar sus platos tenían como ingrediente principal el café. Lo primero hicieron fue adquirir los productos, sin saber, todavía, si debían hacer un plato dulce o salado; eso lo descubrieron minutos antes de comenzar a cocinar. “El día de hoy se enfrentan al reto más difícil que han hecho hasta hoy, contando las tres temporadas anteriores”, dijo el chef Christopher Carpentier.

Los famosos tuvieron 60 minutos para hacer sus preparaciones. Al actor Ramiro Meneses le correspondió hacer un plato con dulce. Sin embargo, a la hora de presentarlo a los jurados, resultó ser el más nervioso. Su plato se llamó ´Espero les guste´. El chef Nicolás de Zubiría le dijo: “el café está potente y se siente el nivel de dulce, me gusta, pero solo tiene una cremita y le falta más textura”.

No obstante, el jurado Christopher Carpentier fue un poco más duro y exigente y calificó su plato como “espantoso, pero nada mal”. Finalmente, Jorge Rausch afirmó que el sabor del café estaba muy bien pero que le hizo falta más galleta al postre.

El actor recordado por su participación en Cuando quiero llorar no lloro, La viuda negra, La ley del corazón, El Bronx, Café, con aroma de mujer, entre otras, reconoció que no se sintió cómodo con el reto. “Hoy me pasó algo que no me gusta que me pase, me bloqueé”, dijo. Asimismo, manifestó estar preparado para la derrota. “Si me equivoco espero que me castiguen y me manden a la casa”. El eliminado se conocerá solo hasta el capítulo de esta noche.

