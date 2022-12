Raúl Gasca quedó sin ganas de volver a la Feria de Cali tras ser víctima de robo

Por otro lado, el pasado 27 de diciembre, Raúl Gasca reveló que, tristemente, fue víctima de hurto en la capital del Valle, mientras se encontraba disfrutando del Superconcierto de la Feria de Cali 2022.

“Fui al baño y había dos tipos que empezaron a pelear. Yo me quise alejar, pero cuando lo hice, uno me tiró las cadenas desde atrás, por la espalda. Yo no me dejé, las agarré; pero uno de ellos me pegó en un brazo (…) Después sentí que me echaron algo en la cara, no sé si era una sustancia o fue algo que me cayó en un ojo”, relató el artista, un poco decepcionado por la inseguridad de la que fue víctima.

Cabe mencionar que, en el video que compartió Gasca, se logra observar las marcas que le quedaron en el cuello por la acción de los hombres que lo atracaron.

“Me arrancaron hasta la camisa. Luego, escuché que a otras personas también las robaron de la misma forma. Les quitaron cadenas y teléfonos celulares… son unos cobardes”, añadió el también empresario a su relato de los hechos.

Pese a que el concierto aún no había culminado y todavía faltaba presentaciones de artistas como Maluma y Silvestre Dangond, Gasca decidió retirarse del evento.

Finalmente, Raúl Gasca pidió a las autoridades en Cali estar más atentas en estos espacios, sobre todo, cuando hay eventos tan grandes como estos y en donde los amigos de lo ajeno se encuentran analizando cómo o quién puede ser una sus víctimas.