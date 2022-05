Ricardo Montaner reveló la diferencia de Índigo con sus otros nietos

La llegada de Índigo ha sido toda una sensación, no solo en la familia Echeverry Montaner, sino en todo el mundo del espectáculo. Y no es para menos, pues se trata de la primera hija de Camilo y Evaluna y la nieta menor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez.

Desde que Evaluna anunció que estaba embarazada, la cantante y toda la familia han publicado a través de sus redes sociales todo el proceso de esta nueva etapa. Ricardo Montaner ha dicho en varias oportunidades que es el más feliz pues una de las cosas que más ama es ser abuelo.

Recordemos que además de Índigo, el intérprete de Me va a extrañar tiene más nietos y en sus redes sociales siempre ha publicado fotos y videos junto a ellos. Sin embargo, el patriarca de la familia ha revelado que la hija de Evaluna y Camilo es bastante especial.

¿Cuál es la diferencia entre Índigo y los demás nietos de Ricardo Montaner?

Evaluna es la menor de los cinco hijos de Ricardo Montaner, además, es la única mujer; por esa razón, la llegada de su hija Índigo ha sido tan especial para toda la familia. La pequeña es actualmente la más consentida por todos. ¿Será destronada por Apolo, el nuevo nieto de Ricardo Montaner, hijo de Mau y Sara Escobar que muy pronto nacerá?

En una entrevista para Tv Azteca, Ricardo Montaner habló de cómo Índigo cambió la vida de todos en su casa. “Cada que me puedo escapar, porque cuando nació Índigo solo estuve seis días, porque estoy de gira por todos lados, pues me ha costado mucho trabajo poderla ver pero cada vez que la veo o cada vez que tengo una excusa me subo al avión y voy aunque me quede medio día para compartirlo con ella”.

El artista aseguró que con Índigo todo ha sido diferente, ya que volvió a practicar nuevamente cómo cambiar pañales, dar de comer y cuidar a un bebé, cosa que no hizo tan seguido con sus anteriores nietos. “Hago todo, limpio colita, o sea todo. Soy un abuelo con todas las de la ley, en serio, cambio pañales soy muy experto, porque acuérdate que yo tengo cinco hijos y a los cinco les cambié sus pañales, los bañé y pues tengo mucha facilidad para manipular a los bebés porque pues he practicado muchísimo en mi vida”.

Según lo que dijo, cuando está en casa su hija Evaluna le pide que le cuide a Índigo mientras ella realiza otras labores. “Estoy hecho un experto. Por ahí no hay ni preocupación porque Evaluna me dice, bueno yo entro a la casa y me dice ‘Toma papá, (hace señas de recibir a un bebé) hasta que pida de tomar leche, quédatela’ y yo me encargo de ella y la tengo que cambiar, es divina”.