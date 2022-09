Rosalía: ¿por qué haces gestos de desagrado en ‘Bizcochito’? Esta es la razón

Rosalía es considerada todo un fenómeno de la música urbana alrededor del mundo. Son muchos los países que ha conquistado con su gira Motomami World Tour, donde ha reunido a millones de fanáticos, que cantan a grito herido sus temas más populares.

En las últimas semanas, la española se volvió tendencia por unos curiosos y particulares gestos que hace cuando suena su tema Bizcochito. De hecho, se hizo tan viral que incluso, han sacado memes y se convirtió en todo un trend que sus fanáticos, con mucha gracia, replicaron, poniéndose las manos en la cintura y realizando movimientos en sus ojos y en su boca, como si estuviera comiendo chicle.

¿Por qué Rosalía realiza esos gestos en ‘Bizcochito’?

Hasta el momento, se desconocía la razón del por qué Rosalía realizó esos guiños. En el podcast de La pija y la Quinqui, la artista reveló que surgió de manera espontánea, mientras practicaba con los bailarines que la acompañan en sus shows.

“Yo estaba en el ensayo. Estábamos haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre de cómo trabajarla. Entones sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos, para que se rían. Vi que se reían y entonces dije ah, bueno, lo voy a hacer’. De improvisar, salió, y entonces dije: ‘Bueno pues lo dejo’. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así”, aseguró.

Esos gestos se hicieron virales desde el pasado 6 de julio, pero Rosalía estaba lejos de imaginarse que ese detalle sería uno de los más comentados en las redes sociales. Aunque a muchos les causó gracias, a otros no tanto. “Me encanta tu personalidad”, “eres la mejor”, “muy divertida”, “mi niña por favor no pongas esas caras que eres muy bonita”, “gestos antipáticos”, “nada que ver”, “no son para nada graciosos”, “no es cool masticar así”.

¿Cuántos años tiene Rosalía?

La artista nació el 25 de septiembre de 1992. En los próximos días cumple 30 años. Además de cantante, también se ha desempeñado como compositora, productora y actriz.