Ryan Reynolds, de Proyecto Adam, confiesa doble personalidad

Ryan Reynolds nuevamente está muy de moda, a propósito de la serie El proyecto Adam, que ha resultado muy exitoso en la plataforma Netflix. El actor que es bastante abierto con su vida y siempre se muestra de buen humor en sus redes sociales, bromeando incluso con publicaciones y trolleos con Blake Lively, su esposa, también ha procurado ser lo más sincero posible frente a su público en cuanto a su vida personal. De ahí que en varias oportunidades se haya referido a los problemas de ansiedad que padece y a la urgencia que considera debe tratarse el tema, comenzando por hablarlo sin temor.

En una reciente entrevista para el programa The Sunday Morning, de CBS Ryan volvió a tratar el tema y mencionó que cuando llegan esos episodios de ansiedad aparece esa doble personalidad en él, ya que considera que dentro de sí tiene dos Ryan, uno el real y otro el actor.

El Ryan real es el que sufre de esa ansiedad que lo asusta y llena de inseguridades, mientras que el actor es el que termina solucionando la situación.

“La verdad es que he tenido ansiedad toda mi vida. ¿Sabes? siento que tengo dos facetas de mi personalidad y esa toma el control frente a los ataques cuando eso sucede”, explicó durante la charla.

Reveló además que antes de salir a escena o empezar a grabar, lo asaltan pensamientos negativos que son tan fuertes que en alguna ocasión pensó que solamente con pisar el set o escenario moriría de angustia, pero que una vez daba el paso, el Ryan actor afrontaba la situación con plenitud. Esto también le ocurre cuando da entrevistas: “Siento como que mi ritmo cardíaco cae y mi respiración se calma. Simplemente salgo y soy una persona diferente. Al terminar cada entrevista pienso... ¡Dios, me encantaría ser ese tipo!”.

Ya el actor ha hablado bastante de la ansiedad no solo en sus redes sociales y entrevistas. En mayo del 2021 quiso enviar un mensaje para alentar a otros que padecen este mal: “Sé que no estoy solo y, lo más importante... a todos los que como yo se sobrecargan de más, piensan de más, trabajan de más, se preocupan de más y lo hacen todo de más, por favor, sabed que no estáis solos. No se habla demasiado de la salud mental y no hacemos demasiado por desestigmatizar el hablar acerca de ello. Pero con esta publicación, es mejor tarde que nunca, eso espero...”.