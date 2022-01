Salud de Celine Dion genera preocupación. La artista vuelve a cancelar conciertos

Celine Dion Foto: Getty Images

En octubre pasado la cantante canadiense Celine Dion canceló las presentaciones que tenía en Las Vegas y varias ciudades del oeste de Estados Unidos, indicando que enfrentaba algunas dolencias. En ese momento precisó que necesitaba tiempo y energía para recuperarse. Así quedaron cancelados los recitales de noviembre del 2021 a febrero del 2022.

Ahora nuevamente la artista utiliza las redes sociales para referirse a su salud y a la cancelación de su gira Courage. “Tenía muchas esperanzas de estar lista para volver al escenario ahora, pero me doy cuenta de que tengo que ser más paciente”, escribió la estrella que este 9 de marzo debía presentarse en Denver y comenzar así una gira de más de 15 conciertos que culminaría el 22 de abril. Según el comunicado la artista tiene “espasmos musculares severos y persistentes” que le impiden ensayar y actuar en el escenario.

“Realmente esperaba estar lista, pero supongo que tengo que ser más paciente y seguir el tratamiento que mis médicos han prescrito”, dice parte del mensaje que ha empezado a generar dudas sobre el verdadero estado de salud de la canadiense.

“Hay mucha organización y preparación en nuestros espectáculos, por lo que tenemos que tomar decisiones hoy que afectan los planes de dentro de dos meses. Estaré muy contenta cuando me recupere y todos hayamos superado esta pandemia, y no puedo esperar a volver al escenario nuevamente”, dice en otro aparte. Por lo pronto las presentaciones de la gira en Europa no han sido canceladas.