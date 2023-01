“Se me empezó a caer el pelo”: Kristina Lilley revela efectos de su quimioterapia

Kristina Lilley, recordada por su famoso personaje de Gabriela Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Recientemente, la vimos estelarizando la segunda temporada de la serie, disponible en la plataforma de Netflix.

En noviembre del año pasado, a través de sus redes sociales, Lilley sorprendió a sus seguidores con una noticia poco alentadora sobre su salud. La actriz publicó un video en Instagram en el que confesó que nuevamente fue diagnosticada con cáncer de seno.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, afirmó.

Kristina Lilley cuenta los efectos de la quimioterapia

Actualmente, la actriz, de 59 años, se encuentra en tratamientos para sobrellevar su condición. Sin embargo, los efectos secundarios de la quimioterapia han hecho efectos en su cuerpo, como la caída del cabello.

“Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro”, dijo.

Después de la impactante revelación, la actriz recibió esperanzadores mensajes de sus seguidores. “Ánimo, vas a salir adelante”, “eres una persona muy fuerte”, “te recordamos con mucho cariño”, “eres una mujer excepcional”, “vas a salir de esta difícil situación”.

Lilley agradeció el apoyo por parte de los internautas: “No tengo como agradecerles tantos mensajes tan hermosos y tanta fortaleza que me están dando. Abrazos a todas las personas que me están contando sus historias ¡Muchas gracias!”.

