Sebastian Lletget, novio de Becky G, rompió el silencio ¿confirmó infidelidad?

Desde la semana pasada, Becky G es noticia por especulaciones sobre su vida amorosa, pues meses después de comprometerse, nació el rumor de que su prometido Sebastian Lletget le había sido infiel. Hace más de seis años, la vida personal de la cantante fue tendencia cuando presentó a su novio, desde entonces se han vuelto inseparables y en diciembre del 2022, el futbolista se arrodilló delante de su novia y le pidió matrimonio.

Los rumores de infidelidad iniciaron con la creación de una cuenta anónima de Instagram, que asegura tener pruebas que confirmarían la infidelidad de Sebastian Lletget a su prometida, Becky G. El supuesto engaño habría ocurrido en febrero de este año en una discoteca de Madrid, solo dos meses después de haberle pedido la mano a la cantante de 26 años. La usuaria aseguraba tener pruebas, videos y fotos explícitas, que prefería tener en reserva hasta que la artista se contactara personalmente con ella.

¿Novio de Becky G confirmó su infidelidad?

Hasta hace unas horas, ninguno de los dos famosos se había referido al respecto, sin embargo, fue el futbolista de 30 años quien rompió el silencio. A través de una foto en sus redes sociales, Sebastian Lletget compartió un comunicado refiriéndose a la situación y a la cantante, donde reconoció sus errores y pidió perdón, públicamente, a su prometida.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces. He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación. Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados”, confesó Sebastián.

¿Becky G rompió su compromiso con Sebastian Lletget?

Hasta el momento, Rebbeca Marie Gómez es la única de la relación que no se ha pronunciado públicamente, pero sí ha asistido a varios eventos donde sus seguidores y paparazzis no pasaron desapercibido un pequeño e importante detalle. Recientemente, asistió a un partido de la National Women’s Soccer League, y aunque se mostró sonriente, no llevaba puesto su anillo de compromiso. Todo continúa en especulaciones, pero sus fanáticos esperan que la pareja pueda solucionar sus inconvenientes.