Sergio Mayer, el actor de telenovelas que se lanzará a la presidencia de México

A lo largo de la historia distintos artistas han dejado sus carreras en el espectáculo y han optado por probar en el ambiente político. Una buena parte se ha “quemado” en el intento, como se dice en el argot de las lecciones, pero otros han tenido la bendición de los electores y se han afianzado en carreras públicas hasta llegar a lo más alto: las presidencias de países.

Le ocurrió al expresidente norteamericano Ronald Reagan, que pasó de ser actor de películas del viejo oeste a tener una carrera política que lo llevó a ocupar la presidencia de Estados Unidos. Más recientemente, Arnold Swarzenegger, actor de películas de acción, comenzó una exitosa carrera que lo llevó a ser gobernador de California. También Matthew McConaugey había expresado su intención de ser gobernador del estado de Texas, pero finalmente desistió por el momento.

En Ucrania el actual presidente Volodímir Zelenski fue actor y productor de televisión antes de convertirse en el líder de ese país. Ahora en México un reconocido cantante y actor de telenovelas, con unos años en la política, reveló su intención de llegar al máximo cargo de ese país.

Sergio Mayer, actor de telenovelas, quiere ser presidente de México

Se trata de Sergio Mayer, exintegrante del grupo musical Garibaldi, al que pertenecieron estrellas como Patty Manterola y Patty navidad.

El actor está casado con la exnovia de Luis Miguel, Érika Camil, y con quien tiene dos hijos. También tuvo una primera relación con la actriz Barbara Mori, con quien tiene a su hijo mayor.

En declaraciones recientes Sergio Mayer justamente se comparó con los logros de Schwarzenegger en Estados Unidos y admitió que se prepara para los próximas elecciones de su país. “Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, dijo reiterando que su carrera artística no es obstáculo.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, añadió.

¿Quién es Sergio Mayer?

Sergio nació el 21 de mayo de 1966 en Ciudad de México y ha sido diputado federal en la capital mexicana. En 1986 comenzó a ser parte de Garibaldi y algunas de las novelas en las que ha participado son La fea más bella, Abismo de pasión, Corazón que miente, Qué bonito amor. También ha estado en cine en cintas como La dictadura perfecta y Búsqueda implacable.