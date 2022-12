¿Shakira abrió la nevera y descubrió la infidelidad de Piqué?

Aunque Shakira no ha dado detalles acerca de su separación de Gerard Piqué, su pareja durante 12 años, los internautas han desarrollado una serie de teorías sobre la relación del ex futbolista del Barcelona y Clara Chía, la joven de 23 años con quien vive un romance, y la manera en que Shakira se enteró de la relación del padre de sus hijos con su empleada.

Según una youtuber, Shakira dejó pistas sobre el momento en que comenzó a sospechar de Piqué. Foto: Instagram

Ahora se volvió viral el video de una youtuber, que analiza, minuto a minuto, el video de Te felicito, tema que la barranquillera grabó con Rauw Alejandro. La generadora de contenido, de quien se desconoce su identidad, encontró la que parece ser, la prueba que hizo que Shakira descubriera la infidelidad de Piqué.

¿Qué encontró Shakira en la nevera?

Según el análisis, no fue por rumores, pues la ‘evidencia´ estaba en la nevera. Efectivamente, en el minuto 1:32 del video de la mencionada canción, donde aparece la artista abriendo la nevera, no sólo se ve el rostro de Rauw Alejandro, pues también aparecen unos frascos de mermelada, específicamente de fresa y orgánica. Según la mencionada youtuber, la aparición de dicho manjar no es gratuita, pues según ha expresado la intérprete de Ojos así, en varias entrevistas, es su favorita y, por supuesto, la tiene en el refrigerador de su casa.

Para armar su teoría, la youtuber citó una entrevista en que la artista habló sobre, precisamente su refrigerador, y dijo que estaba dividido en dos, la parte de ella y sus niños, y la de su pareja, que por su cuidado físico tenía prohibido el consumo de azúcar. En otra, se refirió a que ‘abrió la nevera’ para saber la verdad, como lo ilustra en el video.

Por eso, saca sus propias conclusiones: después de un viaje de trabajo, la artista llegó a casa y en algún momento abrió su nevera, vio que alguien se había comido su mermelada, y no precisamente su pareja, que no puede comer dulce. “Empezó a ver y a observar varios cambios, cositas que empezaban a faltar en el refrigerador, de la comida de ella y de los niños no de la de Piqué, y ahí fue cuando empezó a sospechar”, dijo la youtuber.

Cabe anotar, que en agosto del 2021, en una conversación, en directo, entre Piqué y la youtuber Ibai Llanos, se ve a Clara Chía en la casa que el deportista compartía con Shakira.