Shakira comparte emotiva foto de sus padres en el hospital: “el amor verdadero”

En medio del proceso de su separación con Piqué, Shakira enfrenta otro difícil momento a causa de la hospitalización de su padre, William Mebarak. Por ahora, su pronóstico es reservado, y se desconoce exactamente qué le sucedió.

William Mebarak, padre de Shakira, lleva varios días hospitalizado. Esta fue la imagen que compartió la cantante barranquillera. Foto: Instagram

Foto de los padres de Shakira conmueve a los fanáticos

La barranquillera no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, hace unas horas publicó una emotiva imagen, donde aparece su padre, con oxígeno, acostado en una camilla, dándose un beso con su esposa, Nidia del Carmen Ripoll, madre de la artista.

En la descripción de la publicación, que ya tiene más de 127 mil likes, la intérprete de Monotonía escribió: “el verdadero amor”. Los seguidores dejaron sus comentarios en la postal. “Belleza de foto. Ojalá se recupere pronto”, “el amor verdadero salva”, “el amor que todos queremos”, “tú mereces lo mismo Shaki”, “ya te llegará, por ser una grandiosa madre y mujer”.

Debido a la incertidumbre por parte de los fanáticos de la colombiana, que se han estado preguntando qué le pasa a su papá, el periodista Jordi Martin abordó a la señora Nidia del Carmen Ripoll, y para El gordo y la flaca, le preguntó sobre el estado de salud de su esposo William Mebarak. “Está bien, solo vengo a estar con él… Gracias a Dios no hay problemas”, mencionó la progenitora de la artista.

El patriarca de la familia, de 91 años, sufrió una fuerte caída hace unos meses, que le dejó serias consecuencias, entre ellas, un hematoma en uno de sus ojos. “Tanto Shakira como el resto de los familiares del escritor, no se han separado de su lado y han sido frecuentes las visitas de la colombiana durante los últimos días”, afirmó el diario español El periódico.

¿Quién es William Mebarak, padre de Shakira?

El papá de Shakira nació en Nueva York, pero es de origen libanés, y llegó a Colombia cuando tenía cinco años. Según contó la artista, ella comenzó a escribir sus canciones con el propósito de imitarlo pues él es escritor. El señor Mebarak fue locutor, comerciante, agente de seguros, profesor de literatura y periodista.

En el 2013 publicó el libro titulado Al viento y al alzar, una recopilación de poemas, historias y recuerdos de su vida. Cuando cumplió 90 años, Shakira le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”.