Carlos Vives reveló que Shakira está triste por ruptura con Piqué

Shakira y Piqué Foto: archivo vea

Aunque se dice insistentemente que Piqué estaría entregado a la fiesta nocturna en Barcelona, en compañía de la que sería su nueva conquista y que Shakira está disfrutando de las mieles de su éxito con sus dos recientes lanzamientos musicales, Te felicito y Don´t You worry y su buen momento en el programa de la NBC Dancing With My Self, han comenzado a tomar fuerza las declaraciones de personas allegadas que dicen que tanto la cantante, como el futbolista realmente la estarían pasando muy mal y estarían tristes y abatidos, no solo por la separación que anunciaron a comienzos de junio, sino por la avalancha de noticias y rumores en torno a la misma que se ha dado en todo el mundo con este hecho.

También te puede interesar: Excuñado de Shakira habría revelado la verdadera razón de la ruptura d Piqué y Shakira

SHAKIRA ESTÁ TRISTE

Sobre Shakira fue el cantante colombiano Carlos Vives quien habló, justamente en España, donde el samario se encontraba de visita a propósito del cumpleaños número 30 de la Radio Musical cadena 100. En la rueda de prensa del evento el tema de Shakira fue tocado y Vives reveló que ha tenido contacto con la cantante colombiana, con quien recordemos realizó el exitoso tema La bicicleta. “Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘Estoy triste’. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil”, dijo Vives. También se refirió a lo que considera la característica de su coterránea que sin duda le permitirá salir adelante en esta situación. “Para mí siempre fue un orgullo, porque vi lo guerrera que siempre fue”.

Cuando fue indagado sobre Piqué, se refirió a él en muy buenos términos.

“Sí lo conocí. Una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo”.

También hubo oportunidad de referirse al apodo de ´La patrona´, con el que al parecer los compañeros de equipo utilizan para referirse a Shakira, y le halló el lado positivo al asunto indicando que las mujeres por supuesto son las patronas y las que ordenan a los hombres. “Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien”, fueron sus palabras.

Podrías leer: Shakira levantaría muros en su casa para evitar a padres de Piqué

PIQUE ESTÁ SUFRIENDO

Por su parte unos días antes Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, equipo del cual hace parte Piqué, dijo a la publicación ¡Hola! Que la situación con el jugador no es como algunos lo perciben y de paso rompió los mitos sobre él. “Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho al equipo…”. Adicionalmente mencionó que el jugador necesita ser cobijado en momentos tan difíciles como el que atraviesa. “Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”.

Aquí la noticias del entretenimiento