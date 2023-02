Shakira: lo que hace para evitar que sus hijos vean a Clara Chía, novia de Piqué

Después de confirmar la separación, Shakira y Piqué ya llevan sus vidas como solteros. El exfutbolista del Barcelona inició una nueva relación sentimental con Clara Chía, mientras que la cantante decidió retomar con más fuerza la música. De hecho, desde que ya no están juntos, la barranquillera ha lanzado tres canciones, al parecer, dedicadas a su ex y padre de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio del 2022. Foto: Instagram

¿Shakira no quiere que sus hijos compartan con Clara Chía?

El año pasado, circularon unas imágenes captadas por un paparazzi español donde se veía a Gerard Piqué jugando en una cancha con sus dos hijos, pero no estaban solos, los acompañaba también Clara Chía. A juzgar por las imágenes, los pequeños la estaban pasando muy bien.

Según han dicho algunos medios españoles, al parecer, la intérprete de Music Sessions #53 no quiere que sus hijos se acerquen a la nueva pareja del jugador, aunque de acuerdo con el abogado del exfutbolista, no hay ninguna condición que limite que los niños se acerquen a compartir con las parejas de sus padres.

La colombiana no estaría cómoda con la relación de Piqué con Clara, así que, para evitar que Milan y Sasha compartan con la joven de 23 años, ella los lleva y los recoge todos los días en el colegio, cuando por alguna razón no puede ir, le pide a su hermano Tonino que lo haga, pero, cuando definitivamente no puede ninguno de los dos, acude a su expareja, pero se asegura que no vaya a estar Clara.

“La colombiana hace todo lo posible para que Clara no se acerque a sus hijos. Generalmente, es ella o su hermano Tonino quien va a recogerles al colegio. Aunque alguna vez ha sido Piqué el encargado de hacer esta labor, hasta ahora siempre ha ido solo. Así se lo han confirmado algunos padres de los compañeros de Milan y Sasha”, afirmó el diario El Nacional de Cataluña.

De igual manera, ese medio de comunicación señaló que la cantante es muy querida por los padres de los compañeros de sus hijos y que, constantemente, la elogian por seguir pendiente de los niños pese a todas sus ocupaciones, contrario a lo que piensan de Piqué, quien ha recibido cientos de críticas por su actitud. “Shakira se implica al máximo en la educación de sus hijos y tiene muy buena relación con los progenitores de los amigos de sus hijos. Dicen que la cantante es una bellísima persona, muy educada y cercana, mientras que del futbolista dicen todo lo contrario, no tienen buena relación. Siempre que Piqué recoge a los niños, estos se fijan si viene solo o no”, se lee en el portal.