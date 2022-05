Star Wars: ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la saga? Esta es la curiosa razón

La serie de Obi-Wan Kenobi trajo de vuelta a los personajes de McGregor y Christensen en sus respectivos roles como el antaño maestro Jedi y Anakin Skywalker. Foto: Cortesía

Hoy se celebra el Día Mundial de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias y los fanáticos de la famosa saga lo saben . De hecho, en varias capitales se realizan encuentros y promociones en los distintos almacenes. Los descuentos también aparecen en las tiendas virtuales especializadas de productos de la saga.

¿De dónde viene el día de Star Wars?

El Day Star Wars curiosamente no está tan ligado a las películas sino que nació con una curiosa anécdota ocurrida en Reino Unido y atañe a lo político.

También te puede interesar: Así celebró el Día del Niño Lincoln Palomeque. Esto hizo Carolina Cruz

Fue el 4 de mayo de 1979 cuando el partido conservador británico publicó un anuncio en el London Evening News que decía: “”May the Force Be With You, Maggie. Congratulations”.

El anuncio fue tomado como un juego de palabras donde se le dedicaba la famosa frase “que la fuerza te acompañe”, mundialmente asociada a Star wars, a la primera ministra Margaret Thatcher, que se posesionaba ese día.

La anécdota, reconocida por Lucasfilm, coincidió con el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias.

Aquí las noticias que son tendencia en el entretenimiento

Naturalmente la frase fue aprovechada por los seguidores de la historia y así años después se impulsó la fecha como el Star Wars Day.

Celebración de Star Wars Day

La primera vez que se oficializó la fecha, fue en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine y decidieron hacer descuentos especiales de productos asociados a Star Wars

Otra evento que ratificó el Día de la saga fue cuando el 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron las películas de la saga. Al año siguiente, Barack y Michelle Obama se sumaron a los festejos del Día de Star Wars, bailando.

En Colombia la fecha no pasará desapercibida. Se celebrará el aniversario de la franquicia y el mencionado día con la proyección de la primera película de la legendaria saga con la banda sonora en vivo interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el Movistar Arena de Bogotá.

Así, cada año la celebración aumenta y también la oportunidad para adquirir productos de las películas a mejores precios porque es el día en que la fuerza acompaña a los seguidores.