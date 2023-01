‘Survivor’: Mateo Carvajal respondió a las críticas luego de su salida del reality

Durante la emisión del segundo capítulo de ‘Survivor: la isla de los famosos’, Mateo Carvajal sorprendió a los televidentes con su deseo de abandonar la competencia.

“Siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones, como derrota, fracaso, decepción, pero también mucha gratitud hacia el canal porque de verdad es un formato excepcional porque lo que hay detrás de ese reality es gente con mucha preparación”, aseguró.

Después de la revisión médica y psicológica a la que fue sometido Mateo, se confirmó la decisión del participante de abandonar la isla, convirtiéndose en los primeros integrantes de las tribus en dejar ´Survivor, La Isla de los Famosos´.

El deportista paisa, expresó que nunca había estado en una situación así, sin poder dormir, ni descansar y estos fueron los factores determinantes para tomar la decisión. “Me empecé a quebrar, me desesperé y entré en una micro crisis que hizo que saliera. Me siento derrotado, no era lo que tenía pensado, no di la suficiente guerra. Pero me di cuenta que son ciclos que se tienen que vivir, donde hay un aprendizaje”, afirmó.

Tras la salida del participante anunciada por Tatán Mejía, la tribu Espartos estará conformada únicamente con 6 integrantes, quedando en desventaja frente a las 8 mujeres que conforman la tribu Amazonas.

Mateo responde a las críticas en redes

Acerca de los comentarios negativos que ha recibido, el ganador del Desafío Super Humanos 2017, aseguró que no lo afectan y siempre queda un aprendizaje después de cada derrota.

“Los malos comentarios no me afectan mucho, yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que la embarro, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que yo me tenía confianza”, manifestó en un video a través de su cuenta de Instagram.

