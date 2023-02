Survivor RCN: Camilo Sánchez, con síndrome de tourette, ganó prueba de equilibrio

En reciente capítulo de ‘Survivor: la isla de los famosos’, los participantes del equipo Koi compitieron en una prueba de inmunidad y el participante que ganara se salvaría de ser eliminado en el consejo tribal.

Leo cocinero, Camilo Sánchez, Linna Real, Juan Palau y Juan Carlos Arango compitieron en una prueba, que consistía en armar una torre de cubos formando la palabra inmunidad. La concentración, el equilibrio y la estabilidad eran claves para tener éxito en el resultado final.

Camilo Sánchez gana la prueba de inmunidad

El gran ganador fue Camilo Sánchez, quien mantuvo el equilibrio en toda la prueba. Recordemos que el comediante sufre del síndrome de Tourette, trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos en el cuerpo.

Cuando el artista ganó y se llevó el collar de inmunidad, sus compañeros celebraron el triunfo, como si fuera de todo el equipo. En redes sociales, los elogios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, quienes lo calificaron con un “ejemplo” a seguir.

“Felicitaciones, Camilo”, “que gran prueba”, “lo hiciste estupendo”, “eres un ejemplo a seguir”, “tienes grandes capacidades físicas y mentales”, “muy merecido ese triunfo”, fueron algunos de los comentarios.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante agradeció el apoyo por parte de los televidentes: “Gracias por sus bonitos mensajes. Siempre llevaré ese día, esa prueba conmigo, como un recordatorio constante de que nadie puede decirnos de que somos o no capaces, solo uno sabe de que es capaz. No importa cómo nos vean los demás, si no como nos vemos a nosotros mismos, amémonos y creamos en nosotros”, aseguró.

