¿Thalía se separó de su esposo Tommy Mottola? Esto se conoció

La historia de amor de Thalía y Tommmy Mottola, entonces presidente de la disquera Sony Music, inició en 1999 cuando la mexicana se encontraba grabando la telenovela Rosalinda. Emilio Estefan los presentó en un viaje de fin de semana en Miami y, según la cantante, quedaron flechados mutuamente. Solo un año después, el 2 de diciembre del 2000, se casaron en una exclusiva ceremonia en la Catedral de San Patricio de Nueva York.

Hasta el festejo en ‘La Gran Manzana’ llegaron famosos como Robert De Niro, Bruce Springsteen, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Michael Jackson y Jennifer López. Medios internacionales la catalogaron, en ese momento, como el evento del año. De su unión nacieron Sabrina Sakaë, el 7 de octubre del 2007, y Matthew Alejandro Mottola, el 25 de junio de 2011.

2000. Tenía 29 años cuando se casó con el presidente de Sony Music, Tommy Mottola, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Aún son pareja y tienen dos hijos. Foto: getty images

¿Thalía se separó de su esposo Tommy Mottola?

Los seguidores de la protagonista de Marimar se fijaron que, desde el año pasado, la cantante dejó de publicar, en redes sociales, fotos junto a su esposo Tommy Mottola, ni siquiera en las épocas navideñas se mostraron acompañados. Desde entonces, los rumores de una posible separación aumentaron y medios internacionales hablan de una supuesta infidelidad por parte del empresario de 74 años.

Programas como Hoy Día aseguraron que mientras ella estaba pasando sus días en su casa de Los Hamptons, él residía en su apartamento de New York. Su última publicación en redes fue exactamente el 2 de diciembre del año pasado, cuando Thalía celebró sus 22 años de matrimonio y etiquetó a su pareja.

Prensa internacional ha agregado un tercero en los rumores, algunos indican que la cantante peruana Leslie Shaw se habría involucrado sentimentalmente con el empresario; y además de haberlo desmentido, sus seguidores resaltan que la artista estaría a solo días de casarse con El Prefe.

El programa El Gordo y La Flaca desmintió hace unas horas los rumores de infidelidad y crisis matrimonial entre Thalía y Tommy Mottola, la periodista Lili Estefan contó que habló con ellos sobre las especulaciones. “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. Vemos la influencia de cómo son estos ‘influencers’. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes. Es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme a ella, no me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chimes”, dijo La Flaca.