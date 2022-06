Tips de belleza de Carolina Gaitán y cinco cosas más que no sabías de la actriz.

La revista Vea esta celebrando su decimo aniversario y para ello invitó a la actriz y cantante Carolina Gaitán para que fuese su portada en esta edición especial que circulará hasta mediados del mes de junio en todo el país. En la entrevista de portada, que solo puedes ver en nuestro ejemplar impreso y en la App Vea, contó su historia personal y profesional, esa que la ha llevado al éxito mundial con Encanto y los premios Óscar; sin embargo, allí no contó otras cosas que aquí sí te revelamos, como algunos tips de belleza y otras curiosidades de su vida y sus gustos.

En la celebración de los 10 años de la revista Vea, la actriz villavicence, que brilló en los Premios Óscar con su película 'Encanto', revela cómo ha sido su camino al éxito mundial. Foto: Giorgio del Vecchio

Te puede interesar: ‘Así lucen las arrugas de Verónica Castro antes y después del Photoshop’.

CAROLINA GAITÁN, BELLEZA EN MOVIMIENTO

“He aprendido a tomar mucha, mucha agua”, responde Carolina Gaitán al preguntársele por sus tips infalibles para conservarse joven y bella. La actriz de 38 años revela menos edad de la que tiene, y así como el agua ha aportado a este objetivo, también tiene más cuidados en especial con el maquillaje y la actividad física. “Por más que tengas trajín y llegues cansada, nunca olvides limpiarte la cara y quitarte el maquillaje antes de dormir, es básico. Otra cosa que hago es quitarme las pestañas postizas y limpiarme las naturales con aceite de coco o almendras”.

Además, confiesa que no se cohíbe en la alimentación, aunque sí maneja un equilibrio. “Trato de cuidarme en la alimentación y como cada 3 horas, pero trato de no consumir mucha grasa. La clave es el balance, un poco de todo, pero sin abusar”. Para finalizar, invita a la actividad física, algo que ama. “Me disfruto el ejercicio y la danza. Promuevo el movimiento, ¡no al sedentarismo! Hagan lo que quieran, pero muévanse. Salgan a caminar, a bailar, amontar en bicicleta, patines, o lo que sea. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento y activo”. Enfatiza ‘La Gaita’.

Carolina Gaitán: Detrás de cámaras en Cartagena | Revista Vea

LO QUE NO SABÍAS DE CAROLINA GAITÁN

Para finalizar esta entrevista alterna a su tema de portada Vea de aniversario, Carolina Gaitán enumera cinco cosas que no sabíamos de ella, e inicia con una muy curiosa: “1. Soy alérgica a la primavera, por eso siempre me toca viajar con Loratadina. 2. Me encantan los quesos, amo comer de todo tipo de queso. 3. Me encantan los Margaritas, son mi coctel favorito. 4. Amo salir a bailar salsa. Me gusta mucho toda la música, pero ese es mi genero favorito a la hora del baile. 5. Mi primer viaje internacional fue a España con María Cecilia Sánchez para una obra de teatro”. Descubre muchos más temas y fotografías de Carolina desde Cartagena en la edición de Aniversario de la revista Vea.

Te puede interesar: ‘¡Camilo es positivo para Covid! Sus conciertos en México son cancelados’.