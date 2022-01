Tips para tener una buena convivencia con los amigos, según actores de FriendZone

Después de casi dos años de pandemia, varias producciones retomaron grabaciones y para los actores volver a estar en un set de televisión significa felicidad total. En diálogo con Vea, la actriz Adelaida Buscató y el actor Santiago Cottone, contaron las novedades de la cuarta temporada de FriendZone, y, de paso, dieron algunos tips para la convivencia entre amigos, uno de los temas centrales de la serie web.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué trae esta nueva temporada de ‘FrienZone’?

“Esta temporada de FriendZone es muy interesante porque después de haber pasado la pandemia, vuelven y se reúnen los amigos ya en físico, pero mucho más relajados, con la nueva normalidad, tal cual postpandemia, que es unos sin trabajo, otros teniendo una vida nueva, otros con la situación económica súper complicada de su familia; entonces se unen otra vez sus amigos a mostrar su cotidianidad y a volverse a integrar en su día a día como antes.

¿Se han sentido identificados con alguna situación en particular de la serie?

“En esta temporada, los actores y las actrices hemos colaborado con la escritura de los guiones. Por lo menos yo metí algunas cositas que me han pasado con esto de ser extranjero y vivir en Bogotá y tratar de hacer negocios, que no te estafen”.

“Algo muy divertido que me pasó en esta temporada fue que hice de embarazada. Es el mejor estado de personaje en el que he estado, no pensaba en las vestimentas, yo quedaba feliz con lo que me ponían, no me sentí traumatizada ni fea”.

¿Qué consejos pueden dar para convivir con los amigos?

“El más importante para mí, es el baño, por favor. Las mujeres somos demasiado quisquillosas con las cosas, pero sobre todo, somos super limpias y a los hombres les cuesta. Respetar los espacios públicos de la casa, los espacios comunes como la cocina, la sala, el baño, mantenerlos ordenados, y, por supuesto, lo que esté dentro de la nevera”.