¿Todavía la quiere? Anuel asegura que no se ha borrado el tatuaje de Karol G

La relación de Anuel AA y Karol G fue una de las más sonadas en el mundo del entretenimiento. De hecho, aunque ya llevan más de un año desde que decidieron tomar caminos separados, todavía en redes sociales y medios de comunicación siguen dando mucho de qué hablar.

Te puede interesar: VIDEO: Yailin, novia de Anuel, abandonó un live al escuchar canción de Karol G

Hace poco tiempo, el boricua confirmó su nueva relación sentimental con ‘Yailin, la más viral’, con quien ya se habría casado y estaría esperando un hijo. Por su parte, de Karol G se rumoró que estaba con James Rodríguez, pero al parecer, solo se trata de una buena amistad, pues su verdadero amor sería otro cantante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desde que Anuel y Karol G terminaron, mucho se ha especulado sobre, ¿qué pasó con los tatuajes que se hicieron juntos?, ¿será que ya se los borraron?. Recientemente, el rapero puertorriqueño estrenó su canción McGregor. Para sorpresa de muchos, en una parte del tema nombra directamente a la colombiana, afirmando que el tatuaje que se hizo cuando estaba con ella no se lo ha borrado, a diferencia de lo que muchos creían. “Yo soy tan hijo de p.... que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado”.

Anuel AA - McGregor (Video Oficial)

Al parecer, y según los internautas, el video es viejo, razón por la que muchos de los fanáticos de ‘los bebesitos’ se han cuestionado por qué no quitó esa parte donde nombra a su ex, pues ya tiene una nueva novia, la influencer ‘Yailin, la más viral’. Los comentarios no se hicieron esperar, y rápidamente los seguidores dieron su punto de vista al respecto de McGregor. “No la va a superar nunca”, “la historia de Lina Tejeiro y Andy Rivera se repite”, “Karol G insuperable”, “Yailin debe estar hecha humos”.

Te puede interesar: ¿Karol G le envía fuerte indirecta a Anuel desde su Twitter?

¿Anuel AA no ha olvidado a Karol G?

Algunos usuarios de internet han asegurado que el artista todavía quiere a Karol G, aunque esté con Yailin. De hecho, han afirmado que su relación con la influencer solo sería una apariencia para tratar de olvidar a la colombiana Karol G, con quien terminó en buenos términos.