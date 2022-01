TOP 5 de las películas más vistas en Colombia durante el 2021.

1/5 Encanto / Disney 2/5 Spiderman: No Way Home / Sony Pictures 3/5 Fast & Furious 9 / Universal Pictures 4/5 Venom: Let There Be Carnage 3D / Sony Pictures 5/5 Eternals 3D / Disney

El año 2021 terminó con un alentador repunte para la industria cinematográfica a nivel mundial y Colombia no fue la excepción. Tras la reapertura de las salas de cine luego del receso causado por los efectos de la pandemia del Covid-19, la cartelera se encendió y al finalizar el año logró extraordinarios números, reflejados en la cantidad de audiencia obtenida por las películas más esperadas del año. Las cinco primeras posiciones y su número de espectadores son: 1. Encanto (3.660.955), 2. Spiderman: No Way Home (2.801.039), 3. Fast & Furious 9 (2.362.012), 4. Venom: Let There Be Carnage 3D (1.563.465), 5. Eternals 3D (1.219.021). Estas fueron las cifras al 31 de diciembre del 2021, las cuales de seguro para algunas de estas cintas seguirán aumentando.

