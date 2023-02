Tostao, de ChocQuibTown, habló por primera vez de su separación de Goyo

Luego de que Tostao, uno de los integrantes de ChocQuibTown, presentara a su nueva novia en redes sociales; varios internautas lo habrían criticado por darse una nueva oportunidad en el amor. Por primera vez, en medio de rumores de su divorcio con Goyo, el chocoano de 41 años habló sobre su vida sentimental.

Carlos Yahanny Valencia, nombre de nacimiento del artista, y la también cantante Gloria Martínez, conocida como Goyo, protagonizaban rumores de separación desde hace casi un año, sin embargo, ninguno se había referido al respecto. Los dos vocalistas de la agrupación se distanciaron en redes sociales, y a pesar de seguir cantando juntos sobre tarima, sus fanáticos especulaban sobre su divorcio.

El cantante Tostao, integrante de ChocQuibTown y exesposo de Goyo, presentó a su nueva pareja en redes sociales. Foto: Instagram

Tostao presentó a su nueva novia

La expareja se había mantenido hermética sobre su vida sentimental, sin embargo, el nuevo amor del cantante lo habría impulsado a hablar sobre su divorcio. Tostao y Goyo se casaron en el 2010, fruto de su amor nació su hija Saba Yahani Valencia Martinez en abril del 2013 en una clínica de Bogotá.

Luego de más de veinte años de matrimonio y su hija, de nueve años, la pareja confirmó su separación. Fue Tostao quien habló al respecto, después de recibir cientos de críticas al presumir su amor. El chocoano dejó claro que no se había tratado de una infidelidad y pidió respeto de los internautas. Guigliola Ofelia Valencia Castillo, es el nombre de la mujer que está ahora en su vida. Según su cuenta de Instagram, la odontológa y ortodoncista es dueña de un consultorio con sede en Medellín y Quibdó.

Tostao confirmó su divorcio de Goyo

Horas después de presentar a su novia en redes, Tostao se pronunció en su red social Twitter y dio detalles, por primera vez, sobre la separación con la madre de su hija. ““Cerrando ciclos” cierren sus ciclos pero no se metan con los demás, irresponsables, tranqui que esto es como la luna, siempre vuelve a luna llena”, escribió inicialmente. Luego, fue más específico. “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, dónde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla”, se defendió.