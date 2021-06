Valentina Lizcano mostró cómo va su cuerpo después de dar a luz

Te puede interesar: Foto: Sara Corrales superó a Jennifer López en belleza

Valentina Lizcano junto a su pareja Giulio Iannelli, le dieron la bienvenida a su hija Alma y están que no se cambian por nadie. Ese día, fue el italiano el encargado de dar a conocer la noticia, aunque horas después, la actriz subió unas historias contando que todo había salido muy bien en el parto.

Como Valentina se ha caracterizado por ser muy activa en redes sociales, aprovechó para hacer una reflexión con sus seguidores, sobre su cuerpo y cómo ha reaccionado luego del nacimiento de Alma.

“Me dijeron que estaba perfecta, pero no chicos, hoy me bañé, es que llevaba como 3 días sin bañarme. Les voy a subir una foto para que vean cómo es un cuerpo real, de una mujer real, aunque para mí todas son reales”, dijo a través de unas historias en Instagram.

Además, aseguró que no quiere que la vean como una mujer perfecta, pues al igual que todas, tiene defectos.

“No me gusta para nada que ustedes vayan a pensar que yo en algún momento quiero mostrarles una perfección que no existe. Señores, me bañé, me puse mi bloqueador, me puse el contorno de ojos, en este momento tengo puesto filtro”.

Frente a las críticas acerca del uso del filtro y el maquillaje que usa para sus fotos, respondió:

“yo soy mujer y soy vanidosa como cualquier otra mujer, dentro de lo que es mi mundo y la forma como percibo mi realidad”. En su mensaje, afirmó que no quiere que nunca se comparen, pues cada cuerpo reacciona de una manera diferente y por eso decidió compartir con sus seguidores una foto de su figura, un día después de haber dado a luz a su hija Alma.

“Les voy a mostrar la foto porque necesito que dejen de estar pensando, diciendo o señalándome, porque esa etiqueta si no quiero que me la pongan, no se los permito, de que yo las impulso a un cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto no existe, en los ojos de los demás, para mí mi cuerpo es perfecto, es perfecto en todas sus etapas, es hermoso, es precioso y me siento orgullosa y se los voy a mostrar”, fueron las palabras con las que la actriz terminó su video.

