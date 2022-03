Verónica Castro, Sarah J. Parker y cinco más que llevan orgullosas sus canas

Andie Macdowel se mostró orgullosa de su pelo canoso en Cannes 2021 Foto: Getty Imag

Las canas han sido sinónimo de vejez a lo largo de los tiempos, no obstante, usualmente cuando es un hombre quien las luce se ha creído que este elemento le añade un tono interesante al canoso. En el caso de las mujeres han sido prácticamente prohibidas. De ahí que en general se recurra a tintes de diversos colores. No obstante, los tiempos han cambiado y poco a poco crece el grupo de mujeres que están empezando a sentirse orgullosas de su cabello blanco. Las famosas, por supuesto o han sido ajenas a esta tendencia y hay algunas que aprovechan los eventos sociales para dejar claro que las canas se pueden lucir y para nada implican descuido, sino que pueden ir de la mano con la elegancia y la clase. En El Día Internacional de la Mujer le mostramos algunas celebridades que no ocultan sus cabellos blancos o plateados.

También te puede interesar: Simon Leviev, EL estafador de Tinder, se queda sin redes

Sarah Jesica Parker

La protagonista de Sex and The City sorprendió cuando arrancó la grabación de la nueva temporada de la exitosa serie. Algunos la criticaron por lucir cabellera blanca y otros la aplaudieron, ella concedió una entrevista donde dejó claro que el paso de los años no tiene por qué avergonzar a nadie, ni siquiera a los más famosos. “Casi sentimos como si la gente no quisiera que estuviésemos en el lugar que estamos. Como si disfrutasen que nos duela nuestra apariencia, tanto si decidimos envejecer de manera natural (...) como si hacemos algo que nos haga sentir mejor (...) ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que dejemos de envejecer? ¿Que desaparezcamos?”, dijo sobre su decisión de no tinturarse además de explicar que no entiende por qué a los hombres se les permite llevar canas y a las mujeres, no.

Teri Hatcher

La famosa Susan de Amas de casa desesperadas y Louise Lane de Las aventuras de Louise y Clark, decidió durante la pandemia que las canas no debían ocultarse. Aunque eventualmente se tiñe el cabello, también ha resaltado el valor de la naturalidad cuando no usa filtro al subir algunas imágenes a sus redes, sino que más bien deja ver sus raíces blancas, eso sí acompañada de una sonrisa radiante. A sus 57 años sigue siendo una mujer bastante sexi.

La reina Letizia de España

La actual Reina de España es sin duda un modelo a seguir en cuanto a la moda y también ha dejado claro que a sus casi 50 años las canas están saliendo a flote. En varias oportunidades en eventos de gala ha preferido no ocultar una que otra hebra de pelo blanco.

Claudia Palacios

La presentadora del canal Uno desde que empezó a canar ha sido bastante orgullosa con la situación. Sus canas contrastan perfectamente con el negro de su abundante cabellera.

Verónica Castro

Cuando apareció recientemente, a sus 68 años, con su cabellera blanca en fotos, el asunto de sus canas se volvió tendencia, pero la protagonista de la primera versión de Los Ricos también lloran y La casa de las Flores también lo ha dejo claro. Los años pasan y ella no les teme. En su caso solo recibió elogios por atreverse a lucir al natural.

Andie MacDowel

En la versión del Festival de Cannes del 2021 Andie MacDowel fue de alguna manera la que empezó la tendencia de las mujeres que enaltecen sus cabezas blancas. Ella lució en la alfombra sin tinte. Helen Mirren y Jodie Foster también optaron por este estilo.

Aquí las noticias de entretenimiento que son tendencia

Cuando a MacDowel, de 63 años, le preguntaron en Vogue al respecto dijo: “Busqué en Google qué actores se habían dejado el pelo gris. Hay muchos hombres que lo hacen y con las mujeres es distinto. ¡No hacemos eso con los hombres! Nos encantan los hombres mayores. Me gustaría que las mujeres tuvieran las mismas expectativas. Creo que lo estamos consiguiendo. Nunca me había sentido tan poderosa. Me siento más honesta. Siento que no tengo que fingir nada. Que acepto de verdad cómo soy ahora. Me siento muy cómoda” mencionó la actriz sobre su decisión.